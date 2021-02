Legenda hrvatskog rukometa i trener Podravka Vegete Zlatan “Zlatko” Saračević (59) umro je u bolnici u Koprivnici nakon što mu je pozlilo poslije utakmice protiv Lokomotive.

MATOŠEVIĆ U SUZAMA NAKON ŠTO JE ČUO DA JE SARAČEVIĆ PREMINUO: ‘Sada će Iztok Puc i on, cimeri iz Atlante 1996. opet zaigrati zajedno…’

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša svih vremena i ugledni rukometni trener umro je nakon što je njegova ekipa u derbiju hrvatskog prvenstva u Koprivnici pobijedila Lokomotivu sa 32-29 i napravila veliki korak prema novom naslovu prvakinja.

Saračević se radovao pobjedi svojih igračica, no nakon utakmice mu je pozlilo nakon čega je hitno prevezen u koprivničku bolnicu. Kako prenosi Sportske novosti Saračević je nakon utakmice vozio kući trenericu vratarki Barbaru Stančin. Na semaforu mu je pozlilo te je Barbara odmah pozvala Hitnu pomoć.

Nažalost, liječnici ga nisu uspjeli spasiti i Saračević je preminuo nakon što nije uspio pokušaj oživljavanja.

LINO ČERVAR: ‘Stvarno mi nije jasno, u potpunom sam šoku. Znam da nije bio bolestan’

Zlatko Saraćević ostat će zapamćen kao jedan od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena i jedan od najboljih, ako ne i najbolji desni vanjski u povijesti.

Rođen je 5. srpnja 1961 u Banja Luci, a karijeru je počeo u Borcu iz Banja Luke. U Borcu je proveo deset godina osvojivši naslov prvaka bivše države i kup. Iz Banja Luke je 1987. preselio u zagrebački Medveščak gdje je proveo tri godine osvojivši dva Kupa Jugoslavije (1989, 1990).

Nakon Medveščaka igrao je u Nimesu, Bordeauxu, Istresu i Creteilu. U Francuskoj je osvojio dvije titule prvaka s Nimesom, a zatim se 1997. vratio u Hrvatsku u redove Zagreba. Tri sezone je proveo u redovima hrvatskog prvaka, a zadnje dvije stanice njegove igrače karijere bile su Veszprem i Zamet gdje je završio igračku karijeru i počeo raditi kao trener.

Sa Zagrebom je bio dvostruki europski prvak (1992, 1993), dok je s Veszpremom bio europski doprvak 2002.

Saračević je u dresu Jugoslavije osvojio dvije velike medalje – zlatnu medalju na Svjetskom pvenstvu u Švicarskoj 1986. i brončanu medalju na Olimpijskim igrama u Seulu dvije godine kasnije.

Vrhunac karijere doživio je u dresu hrvatske vrste osvojivši zlato na OI u Atlanti 1996. godine. U Atlanti je bio cimer sa Iztokom Pucom, koji nas je prerano napustio u listopad 2011.

S Hrvatskom je bio i svjetski doprvak sa SP-a na Islandu 1995., osvajač brončane medalje na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. i zlata na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu.

Kao član hrvatske reprezentacije 1996. godine dobitnik je Državne nagrade za šport “Franjo Bučar”.

Trenersku karijeru je započeo na klupi Zameta, a vodio je i Nyíregyhazi, Čelik, Dubrovnik, PPD Zagreb, te Podravka Vegetu. U Koprivnicu je stigao je 2018. godine, a klupu Podravke je trebao napustiti na koncu ove sezoe kada ga je trebao zamijeniti Neven Hrupec.

Od legendarnog Saračevića oprostili velikani hrvatskog rukometa koje je šokirala njegova prerana smrt.

Legendarni Valter Marošević, Saračevićev nekadašnji suigrač bio je jako potresen nakon što je čuo vijest o njegovoj smrti.

Kroz plač je za Sportske novosti rekao:

Ne znam što bih vam rekao, potresen sam. Sada će Iztok Puc i Zlatko Saračević, cimeri iz Atlante 1996. opet zaigrati zajedno, ali na nekom drugom svijetu. U šoku sam, ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo. Vrtim filmove unatrag, jako me potresla ova vijest.”

Saračevićeva smrt jako je potresla bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije Linu Červara.

“On je bio primjer trenerske struke, sportskog ponašanja, olimpijski pobjednik, bio je i moj pomoćnik 2018. godine na Europskom prvenstvu. Bio je sve to, ali prije svega bio je čovjek. Nikad o nikome nije rekao jednu lošu riječ, i nitko o njemu nikada nije mogao reći ništa loše. Ne kažem to reda radi, zaista”, rekao je Červar za Sportske novosti.

“Ja sam mu znao i pokojnog oca, on je isto bio veliki igrač, i igrao je na istom mjestu desnog vanjskog. Ma užas. Izgubili smo jednog velikog sportaša u ova nesigurna i teška vremena. Ovo je stvarno jedan težak udarac i za rukomet, i naš sport i sve nas koji smo ga znali. Šokiran sam, teško mi je u ovom trenutu govoriti. Izgubili smo jednog velikog čovjeka, sportaša, trenera. Strašno, bio je stvarno velik čovjek, ljudina”, poručio je.

“Teška smo srca primili vijest o smrti našeg bivšeg igrača. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i najmilijima! Počivaj u miru Zlatko,” poručili su iz njegovog bivšeg kluba Veszprema.

It is with a heavy heart we received the news of the passing of our former player and Veszprém Fanfavorite Zlatko Saracevic. We send our deepest condolences to his family and loved ones! Rest in peace Zlatko! ⚫#RedUnited pic.twitter.com/qYu1dio3nC

— VeszprémHandballTeam (@telekomveszprem) February 21, 2021