Ukrali su mu nakit i htjeli podići novac s njegovih bankovnih računa

Nigerijski nogometaš i bivši reprezentativac Christian Obodo bio je žrtva otmice u svojoj domovini.

Oboda su nepoznati napadači izvukli iz njegovog automobila dom je išao kupovati voće na tržnici u nigerijskom gradu Warriju.

The former midfielder of the Nigerian national team Christian Obodo has been kidnapped in Nigeria. @SkySport 🇳🇬 pic.twitter.com/T5Y5VA9fDp — Angelo Mangiante (@angelomangiante) November 16, 2020

‘Nisu mene tražili’

“Držali su me na nišanu nedaleko moje kuće, stavili mi povez za oči i natjerali me da sjednem na suvozačko mjesto. Počeli su me udarati i prijetili mi da će me upucati ako ne budem tih i miran. Bilo je to stvarno traumatično iskustvo, objašnjavao sam im da nisam onaj kojega su tražili”, ispričao je Obodo za BBC Sport Africa.

“Jedan od njih me je prepoznao i shvatio da sam nogometaš i tada je svima bilo jasno da nisam bio njihova prava meta. Uzeli su mi nakon toga sat, naušnice i ogrlicu pa su tražili novac, a ja sam im rekao da imam samo kartice”, otkrio je.

Otet i prije osam godina

Oboda su nakon toga više od četiri sata držali zaključanog u prtljažniku dok su pokušavali isprazniti njegove bankovne račune i naposlijetku pustili.

Obodo je ranije bio žrtva još jedne otmice, također u Warrriju 2012. godine dok je bio na vrhuncu svoje igračke karijere i nastupao za talijanski Udinese.

On je 2008. godine kao igrač Udinesea postigao gol protiv zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi i vodio svoju ekipu do pobjede (2:1).