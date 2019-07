OTAC HRVOJA ĆUSTIĆA SRAMOTNO POTJERAN IZ ZADRA: ‘Rekao mi je to i još neke gore stvari, a sve je počelo jer nisam htio zaposliti njegova čovjeka’

Zadar će od iduće sezone igrati u trećoj ligi

Meni je svejedno jesi li u NK Zadru ti ili Reno Sinovčić, riječi su kojima je gradonačelnik Branko Dukić smijenio Svetka Ćustića s mjesta direktora kluba. Sve se to dogodilo nakon što Zadranima nije izdana Licenca za II. HNL za natjecateljsku sezonu 2019./20.

🗣️ Gradonačelnik Branko Dukić poručio Svetku Ćustiću: "Meni je svejedno jesi li u NK Zadru ti ili Reno Sinovčić."

👏👏 za grad u kojem živimo! — NK Zadar (@nk_zadar) July 3, 2019

Što kažu Zadrani?

“Na sjednici Nadzornog odbora Nogometnog kluba Zadar održanoj jutros na Stanovima političkom odlukom smijenjen je direktor Kluba Svetko Ćustić, a odmah zatim imenovan je i novi direktor. Riječ je o Damiru Kneževiću, koji je i sam član Nadzornog odbora te je tako izravno sudjelovao u smjeni dosadašnjeg direktora, kako bi mogao preuzeti tu funkciju. U sportskim okvirima rijetko viđen politički igrokaz odvio se pod točkom 6. Dnevnog reda sjednice – razno – bez ikakve prethodne najave.

Sve to jasno upućuje na ranije postignut dogovor unutar samih gradskih struktura, po već poznatom principu. Po završetku sjednice predstavnici Grada Zadra, među njima i novi direktor, odmah su napustili prostorije kluba, odbivši dati izjave za medije, poručivši tek da će se oglasiti priopćenjem”, objavio je klub na službenim stranicama.

Eto, nek' ostane zapisano da je u sezoni nakon povijesnog 🥈 mjesta na 🌍, klub u kojemu su ponikla četiri 🇭🇷 reprezentativca; tri iz udarne postave i najbolji igrač na svijetu, izbačen u treću ligu, jer nema 300 natkrivenih mjesta i dva pomoćna terena. 😔https://t.co/uM7y9qzTw7 — NK Zadar (@nk_zadar) June 26, 2019

Na klupskim stranicama ubrzo se pojavila reakcija oca tragično preminulog Hrvoja Ćustića.

Progovorio o smjeni

“Prije svega, moram reći da sam ponosan na sve što smo napravili u ove gotovo tri godine i na način na koji smo vodili klub te ga iz jedne potpuno kaotične situacije doveli na prag stabilizacije. Želim se prije svega zahvaliti svim mojim suradnicima, djelatnicima, trenerima, igračima, partnerima i prijateljima kluba bez kojih to ne bi bilo moguće ostvariti. Svi zajedno smo zadarsku nogometnu priču zaokrenuli za 180 stupnjeva i pokazali da se poštenim radom te s mnogo energije i ljubavi može napraviti jako puno“, kazao je u uvodu Ćustić.

“Što se same smjene tiče, ona za mene i nije iznenađenje, jer znam što ta gospoda planiraju već dulje vrijeme. S obzirom da sam vidio kakav je odnos Grada Zadra prema Nogometnom klubu, već sam razmišljao o odlasku, jer je u ovakvim uvjetima opstrukcije i destrukcije nemoguće raditi, ali ostao sam zbog ljubavi prema klubu i nevjerojatne energije i želje da nastavimo započeti posao koju sam osjetio kod mojih najbližih suradnika. Iskreno, nisam mislio da će Nadzorni odbor to napraviti na ovakav način, pod točkom razno, ali od takvih ljudi se svašta može očekivati pa i to“, dodao je i nastavio.

[POLITIČKI IGROKAZ] Na sjednici Nadzornog odbora #NKZadar Svetko Ćustić smijenjen je s mjesta direktora Kluba, odlukom trojice predstavnika Grada Zadra u NO-u. Za novog direktora instantno je imenovan je Damir Knežević, koji je i sam predstavnik Grada u NO-u. — NK Zadar (@nk_zadar) July 3, 2019

‘Glavni krivac’

“Naveli su mene kao glavnog krivca za nedobivanje licence. U Gradu koji nema normalno nogometno igralište, nema tristo natkrivenih mjesta i wc za gledatelje, a djeca treniraju na livadama, po njima je Svetko Ćustić kriv što nema uvjeta. A za vrijeme mog mandata se napravilo više na infrastrukturi nego u posljednjih 10 godina. Pričaju o financijama, a kad god bi iskrsnuo neki problem u klubu, na moje pitanje kako da to riješimo samo su slijegali ramenima i nisu mi mogli ponuditi odgovor“, istaknuo je.

“Reći ću vam posljednji takav slučaj. Klub je u blokadi, a treba platiti 8000 kuna pristojbe za žalbu Hrvatskom olimpijskom odboru, jer nam je to jedina preostala šansa da dobijemo licencu za Drugu HNL. Kada sam izvijestio članove NO-a da sam to platio vlastitim sredstvima za klub, rekli su mi da to nisam smio napraviti. I tako je bilo bezbroj puta, nisu mi znali ponuditi odgovore na goruća pitanja. A klub je morao nastaviti živjeti, funkcionirati… Kako? Po njima nikako“, rekao je.

O sukobu s gradonačelnikom

Osvrnuo se i na sastanke s Dukićem gradonačelnikom Zadra, koji je Ćustiću rekao kako mu je svejedno bio u NK Zadru on ili Reno Sinovčić.

“Prilikom naših sastanaka, kojemu su prisustvovali i drugi ljudi, rekao mi je to i još neke gore stvari, koje sada ne želim iznositi. Od samog početka je njegov odnos prema klubu bio maćehinski i nije ga zanimala bit problema, a to je katastrofalno stanje koje smo zatekli. Taj odnos je definitivno “pukao” kada nisam htio zaposliti njegovog čovjeka Damira Kneževića za neto plaću od 7500 kuna, što je u tom trenutku bila najveća plaća u cijelom klubu. Gospodin Knežević je potpisao ugovor o djelu na tri mjeseca, ali niti je dolazio redovito na posao niti je išta radio. Kada sam gradonačelniku rekao da to tako ne može, dobio sam odgovor da ga moram zaposliti. Odbio sam to, jer držim da takvi ljudi koji ne vole, ne žele i ne znaju raditi, nemaju mjesta u našem klubu i od tog trenutka kreće opstruiranje moga rada na sve moguće načine. Krajnji rezultat je moja današnja smjena i imenovanje upravo Damira Kneževića za direktora, bez ikakvih najava, plana i programa“, ispričao je.

Problemi kluba

“Problem Nogometnog kluba Zadar sigurno nisam ja. Problem je nastao davno prije mog dolaska i događao se godinama. Mi smo ga pokušali riješiti i mislim da smo bili na dobrom putu te da se, uz malo želje i razumijevanja od strane Grada, mogla napraviti zaista lijepa priča. Ali njih očito ne zanima sport, nogomet i opće dobro, nego samo dobrobit vlastitih pozicija i interesa. NK Zadar bi trebao biti iznad svega toga, a oni ga sada ponovno vraćaju tamo gdje je bio prije mog dolaska. Bez obzira tko bio u Klubu, ja ću ga uvijek voljeti i željeti mu najbolje, no s ovakvim ljudima koji sada dolaze, a o kojima dovoljno govori njihov dosadašnji rad, bojim se da neće na dobro“, završio je.