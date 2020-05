OSVOJIO ZLATO PROTIV VATRENIH PA PRODAO MEDALJU NA AUKCIJI: Francuski nogometaš sve iznenadio

Neimenovani francuski nogometaš prodao je svoju zlatnu medalju osvojenu na Svjetskom prvenstvu u Rusiji prije manje od dvije godine za 71.875 dolara putem dražbe preko aukcijske kuće Julien’s Auctions u Los Angelesu.

Francuska je do svog drugog naslova prvaka u povijesti stigla 4-2 pobjedom protiv Hrvatske u finalu u Moskvi 15. srpnja 2018.

SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.

Sold in today's "Sports Legends" auction taking place now on Julien's Live!#Sports #Memorabilia #Auction #JuliensAuctions #Futbol #FIFA pic.twitter.com/UCzrlqb8Kq

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) May 21, 2020