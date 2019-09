OSUĐEN BIH NOGOMETAŠ: Namještao je utakmice na štetu svojeg kluba i u nečemu je prvi ikada

Prva presuda za namještanje utakmica u BiH nakon rata

Bosanskohercegovački nogometaš Nemanja Vejnović proglašen je krivim za namještanje utakmica. Nakon što je sam priznao da je sudjelovao u namještanju i krivim ga je proglasio sud u Bjelini.

“Nije to ništa novo i očekivali smo takav rasplet. On je na saslušanju priznao da je to napravio jer smo imali dokaze koji su bili protiv njega”, rekao je Zvijezde 09, bivšeg Vejnovićevog kluba, Boris Stanišić za SportSport.ba.

SportSport.ba navodi da je ovo prva nepravomoćna presuda u BiH poslije rata u kojoj je nogometaš krivi za namještanje utakmica. Vejnović je utakmice namještao i to na štetu kluba u kojem je igrao.