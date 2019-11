POTRES NA POLJUDU, KLUB NAPUŠTA NAJBLIŽI SURADNIK PREDSJEDNIKA HAJDUKA: U emotivnoj objavi objasnio odluku

Predsjednik Brbić ostao je bez bliskog suradnika

Lukša Jakobušić podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika HNK Hajduk koju je danas prihvatio predsjednik Uprave Marin Brbić. Funkciju najbližeg suradnika predsjednika Uprave Kluba obavljao je od mjeseca svibnja ove godine, stoji na službenoj stranici splitskog kluba.

Jakobušuić je objasnio svoju odluku sljedećim riječima: “Ostavku podnosim iz osobnih razloga, ali mi utoliko nije nimalo lakše. Protekli mjeseci na mjestu dopredsjednika Hajduka su me učinili ponosnim, posebice zbog načina na koji su me prihvatili svi, od suradnika u Klubu, do građana Splita i navijača Hajduka. Posebno zahvaljujem predsjedniku Marinu Brbiću što mi je pružio priliku da budem dijelom veličine kao što je Hajduk, ali i za razumijevanje kojim je prihvatio moju odluku”.

“Tu veliku čast sam se svim srcem trudio obnašati s maksimalnom odgovornošću. Međutim, iz navedenih razloga u postojećim okolnostima ne bih mogao Hajduku dati ono što smatram da mu svaki zaposlenik mora dati i ono što je Hajduku sada potrebno, pa je nužno ustupiti mjesto nekome tko će to moći, na radost svih nas kojima je Hajduk važan dio života. Nastavljam se radovati budućim uspjesima Hajduka”, prenosi njegovu izjavu na odlasku iz kluba službena stranica Hajduka.