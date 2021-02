Filip Zubčić ostao je na korak do pobjedničkog postolja osvojivši četvrto mjesto u veleslalomu na Svjetskom prvenstvu u talijanskoj Cortini d’Ampezzo, gdje je svoje drugo zlato neočekivano osvojio Francuz Mathieu Faivre koji je Zubčića pobijedio u finalu pojedinačne paralelne utrke.

Mathieu je pobijedio s ukupnim vremenom 2:37.25 minuta, a Zubčić je za njim zaostao velikih 1.59 sekundi. Srebrnu medalju osvojio je Talijan Luca De Aliprandini (+0.63), a brončanu Austrijanac Marco Schwarz (+0.87). Vodeći iz prve vožnje Alexis Pinturault odustao je nakon pada u gornjem dijelu druge vožnje, a do cilja nije stigao ni trećeplasirani iz prvog ‘laufa’ Nijemac Alexander Schmid.

Nakon velike pogreške u prvoj vožnji, zbog koje je gotovo izletio sa staze te završio s više od dvije sekunde zaostatka za vodećim Alexisom Pinturaultom, Filip Zubčić je svom snagom krenuo u drugoj vožnji. Ni tu nije bio bez pogreške, ali se na izlasku iz početne strmine uspio izvući i uhvatiti pravi ritam u središnjem dijelu staze, gdje je bio jedan od najbržih.

Filip je na vodećoj poziciji ostao sve do šestoplasiranog Schwarza koji je postavio drugi reuzltat ruge vožnje i prestigao Zubčića za 72 stotinke. Veliku prednost iz prve vožnje imala su prva petorica, ali samo su Faivre i De Aliprandini uspjeli doći do cilja s boljim vremenom od Austrijanca.

Najveće razočaranje svakako je doživio Alexis Pinturault koji je opet ostao bez zltanog odličja na velikom natjecanju u veleslalomu.

Drugi hrvatski predstavnik Samuel Kolega, koji je u prvoj vožnji imao 34. rezultat s 6.30 sekundi zaostatka za najbržim, nije uspio doći do cilja u drugoj vožnji.

SP alpsko skijanje, veleslalom (m) – rezultati

1. Mathieu Faivre (Fra) 2:37.25

2. Luca De Aliprandini (Ita) 2:37.88 (+0.63)

3. Marco Schwarz (Aut) 2:38.12 (+0.87)

4. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 2:38.84 (+1.59)

5. Loic Meillard (Švi) 2:39.02 (+1.77)

6. Žan Kranjec (Slo) 2:39.08 (+1.83)

7. Stefan Luitz (Njem) 2:39.24 (+1.99)

8. Adam Žampa (Slk) 2:39.73 (+2.48)

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:39.78 (+2.53)

10. Roland Leitinger (Aut) 2:40.12 (+2.87)

11. River Radamus (SAD) 2:40.59 (+3.34)

12. Riccardo Tonetti (Ita) 2:40.69 (+3.44)

13. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:41.09 (+3.84)

14. Giovanni Franzoni (Ita) 2:41.19 (+3.94)

15. Samu Torsti (Fin) 2:41.33 (+4.08)

Pobijedio je Švicarac Mathieu Faivre koji je savršeno odradio drugu vožnju. Drugi je završio Luca De Alliprandini, a treći je Austrijanac Marco Swarz.

14.35 Velika pogreška Alexisa Pinturaulta, Francuz je pao i nije završio utrku.

14.33 Luca De Alliprandini nije uspio preuzeti vodstvo, solidna vožnja mu je bila dovoljna za drugo mjesto, Zubčić je četvrti.

14.30 Faivre Mathieu izvukao se nakon jedne pogreške i sigurno preuzeo vodstvo, Zubčić je treći.

14.28 Loic Meillard napravio je pogrešku na početku staze i završeva na trećem mjestu.

14.25 Marco Swarz odličnom vožnjom preuzima vodstvo, Zubčić je na drugoj poziciji sa 72 stotinke zaostka.

14.23 Steffan Breinsteiner nije uspio završiti vožnju.

14.19 Žan Kranjec, šesti u prvom laufu, nije uspio preuzeti vodstvo. Vožnju je završio s 24 stotinke zaostatka za Zubčićem.

14.15 Filip Zubčić je riskirao u vožnji, napravio je jednu pogrešku, ali odvozio ostatak utrke fenomenalno i preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. U drugoj vožnji imao je vrijeme 1:19.17.

14.07 Thibaut Favrot je na jednom zavoju doživio nezgodu, zabio se u ogradu i staza se mora popraviti. Zubčić je sljedeći.

14.05 Riccardo Tonetti s vremenom 1:20.91 dolazi na četvrtu poziciju.

14.03 Slavni Henrik Kristoffersen nije dobro odvozio i s petim vremenom druge vožnje preuzima drugu poziciju.

14.01 Sada će voziti prvih 15 skijaša iz prvog laufa, među kojima je i Zubčić.

13.58 Finac Samu Torsti nije bio dobar u drugoj vožnji, na ledenoj podlozi, i sa zaostatkom 1.60 preuzima tek četvrtu poziciju. Zampa je i dalje vodeći.

13.53 Giovanni Borsotti je pao i nije uspio završiti vožnju.

13.52 Adam Zmpa sjajno je odvozio i uvjerljivo preuzeo vodstvo.Gledajući vremena druge vožnja bolji od njega je bio samo Hadalin.

13.49 Victor Muffat-Jeandet preuzima vodstvo s deset stotinku prednosti nad Franzonijem.

13.46 Devetnaestogodišnji Talijan Giovanni Franzioni nakon dobre vožnje i s vremenom 1:19.80 preuzima vodstvo.

13.43 Leif Kristian Nestvod-Haulden nije uspio prestići slovenskog skijaša. Imao je vrijeme 1:19.95, dovoljno samo za diobu prvog mjesta.

13.42 Andreas Zampa imao je problema na stazi i utrku završava s vremenom 1:21.31, dvije sekunde sporije od Hadalina.

13.41 Japanac Kato Seigo s vremenom 1:19.82 stigao je na drugo mjesto, sa sekundom zaostatka iza Hadalina.

13.38 Tizier Graviano napravio je grešku i utrku završava s vremenom 1:22.27 i završio iza Drukarova i Hadalina.

13.34 Prvi je startao Andrej Drukarov koji je vožnju završio s vremenom1:22.82, a nakon njega Stefan Hadalin koji je s 1:18.95 uvjerljivo preuzeo vodstvo.

