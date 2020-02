Zubčić je nakon drugog velikog uspjeha ove sezone progovorio o svojoj formi, ali i odnosima s Ivicom Kostelićem

Hrvatski skijaš 27-godišnji Filip Zubčić ove nedjelje umalo je drugi puta u karijeri završio na postolju u utrkama Svjetskog kupa. U veleslalomu u njemačkom Garmisch Partenkirchenu osvojio četvrto mjesto zaostavši za pobjednikom, Francuzom Alexisom Pinturaultom 35 stotinki.

Zubčić je tako po četvrti puta ove sezone bio među deset najboljih u svojoj najjačoj disciplini, s tim da je 11. siječnja u Adelbodenu zauzeo drugo mjesto u veleslalomu, što mu je najbolji rezultat u karijeri.

Ujedno, hrvatski skijaš probio se na četvrto mjesto u poretku veleslalomaša, ima 188 bodova. Ispred njega su Slovenac Žan Kranjec (315 bodova), Norvežanin Henrik Kristoffersen (289) i Alexis Pinturault (272).

Zubčić je nakon drugog velikog uspjeha ove sezone progovorio o svojoj formi, ali i odnosima s Ivicom Kostelićem.

Utjecaj Ivice Kostelića

“U vrhunskoj sam formi, ali nadam se čak da to još nije forma života. Nadam se da će forma života biti kada ću se boriti za Globus, da budem u vrhu u slalomu i veleslalomu, no forma je stvarno na jednom top nivou. Četvrti sam veleslalomaš svijeta ove godine. Nemam za čime žaliti, jako sam sretan. I uspjeli smo i slalom dogurati do jako dobre pozicije. Sada sam 34. na listi, ali četvorica fale tako da ću startati u 30 sljedeći slalom. I to je isto jedan od onih kratkoročnih ciljeva koje sam si postavio – da oko Schladminga i Chamonixa startam među 30 i u tome sam uspio. Idemo jako svaku utrku do kraja i probati što više bodova uzeti”, rekao je Zubčić u intervjuu za HRT pa objasnio koliko mu pomoć hrvatskog skijaškog velikana Ivice Kostelića znači:

“Ivica dosta pomaže sa svojim savjetima, on je jako iskusan, sve je to prošao. Bio je šampion, puno nam pomaže u brzim disciplinama gdje treba netko iskusan da se ne ubiješ. Njegov savjet nam uvijek pomaže”, rekao je Zubčić.

Napao Rodeša

Nije sve idealno u svijetu skijanja, a kao da utrke i putovanja nisu dovoljno naporna, izmešu skijaša je stvorena dodatna napetost koju, kako tvrdi Filip, potencira Norvežanin Henrik Kristoffersen.

“Kristoffersen je vodeći, ali ja se nadam se da neće osvojiti Globus, nek’ radije uzme Pinturault. Njega nitko previše tamo ne voli, mislim da ga ni Norvežani previše ne vole, koliko mi se čini. On je dosta bahat i arogantan. Čini mi se da se namjerno voli svađati s ljudima, voli kad je nervozan. Posvađao sam se s njime u Wengenu i zato ga sad namjerno ignoriram. Dan utrke nije vrijeme za svađanje jer samog sebe bacim iz fokusa, a njemu možda te stvari i pomažu. Voli tenzije možda dečko, ja mu to sigurno neću tolerirati da bude bahat i bezobrazan prema meni ili drugim našim reprezentativcima. Bio je bezobrazan i prema Istoku Rodešu u kombiju kad smo išli na proglašenje. Dobro mu je Istok odbrusio i rekao jer je…Mora se dečko malo spustiti na zemlju, nije on tamo Bog i batina. Pokupit’ će šamarčinu od nekoga na kraju krajeva”, kaže ispričao je Zubčić.