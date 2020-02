JAVIO NAM SE I GLAVNI AKTER SINOĆNJE ‘TUČNJAVE’ NA SAVI: ‘Reagirao sam u afektu i žao mi je. No, sve nas je iznenadilo jedno…’

‘Odluka sudaca nas je sve iznenadila jer bi igrači trebali biti isto kažnjeni’

Vaterpolisti zagrebačke Mladosti u sinoćnjem su susretu 9. kola skupine B Lige prvaka na Savi izgubili od mađarskog Ferencvarosa rezultatom 6:9 (0:2, 1:2, 3:3, 2:2). Međutim, umjesto sasvim pristojne partije protiv aktualnog prvaka Europe (na stranu prve dvije četvrtine u kojoj su mladostaši postigli tek jedan gol), priča se o incidentu koji se dogodio u bazenu.

Suci nakon dužeg vijećanja odlučili kazniti Mladost

Naime, 5:30 minuta prije kraja dvoboja, nakon Bukićeva gola za 5:7, došlo je do sukoba Matiasa Biljake i Jansika, a suci su nakon dužeg vijećanja odlučili kazniti Mladost igranjem četiri minute s igračem manje zbog nasrtaja Biljake.

U subotu negdje malo iz podneva javio nam se i sam Biljaka kako bi nam ispričao što se to točno dogodilo…

MLADOSTAŠI IZGUBILI OD EUROPSKIH PRVAKA: Bilo je napeto na Savi, u jednom trenutku su poletjele i šake

‘Mađari su poznati po prljavoj igri i to je bilo tako i ovu utakmicu’

“Mađari su poznati po prljavoj igri i to je bilo tako i ovu utakmicu. Igrač Ferencvaroša je odmah u napadu agresivno igrao i tu je sve počelo. U žaru borbe smo se zakačili i ispalo je tako kako je ispalo. Odluka sudaca nas je sve iznenadila jer bi igrači trebali biti isto kažnjeni. Prvo su nam obojici dosudili isključenje s pravom zamjene, no onda su tražili dogovor i meni nakon međusobnog dogovora u kojemu nisu pregledali nikakvu snimku, dosudili kaznu brutality- odnosno isključenje bez prava zamjene, što znači da je moja ekipa morala igrati 4 minute bez jednog igrača, te ja nažalost neću moći igrati na sljedećoj utakmici Lige prvaka. Reagirao sam u afektu i žao mi je jer sam doveo ekipu u takvu tešku poziciju, ovo se s moje strane više neće ponoviti. No iz ovog događaja sam puno toga naučio u vezi sebe i igre, tako da ću u budućnosti moći igrati mudrije i ne dovoditi sebe i ekipu više u takvu poziciju”, kazao nam je Matias Biljaka.

‘Ekipa, pogotovo obrana, je dobro funkcionirala’

Rođeni Bečanin, koji je zbog svoje prirodne građe i talenta često igrao sa igračima starijim i po nekoliko godina, prvi nastup za hrvatsku reprezentaciju upisao je sa svojih 14 godina. Bilo je to 2013. godine za selekciju Hrvatske do 15 godina, a broj upisanih nastupa i postignutih golova, kako i sam govori, odavno je prestao brojati. Je li Matias zadovoljan svojom partijom protiv Fradija, do trenutka isključenja?

“Svojom sam igrom relativno zadovoljan uz samo jedno isključenje kroz tri četvrtine utakmice, no onda se dogodio taj trenutak. Ekipa, pogotovo obrana, je dobro funkcionirala. Naravno, na utakmici je bilo grešaka i situacija kojih smo mogli izvesti bolje, no to ćemo izanalizirati svi zajedno s našim trenerom”, zaključio je Matias Biljak.

Mladost četvrta

Za spomenuti je kako su vaterpolisti Mladosti četvrti na ljestvici sa 16 bodova, dok se Ferencvaros izjednačio na vrhu s jakim talijanskim Pro Reccom koji je izgubio od OSC-a iz Budimpešte sa 9:12. Oba sastava sada imaju po 20 bodova. Treći OSC je na 19 bodova. Slijede Terrassa sa 13, Marseille sa 10, Waspo Hannover sa šest i Dinamo Tbilisi bez bodova.