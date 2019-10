ZASTRAŠUJUĆI TRENUTAK NA SUZUKI: Malo je nedostajalo da Hamilton doživi tešku nesreću

Komad s bolida otkinuo je desni retrovizor na bolidu Lewisa Hamiltona

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Lewis Hamilton izbjegao je nesreću, odnosno u njegov bolid umalo se zabio komad Leclercova bolida za vrijeme japanskog Grand Prixa protekle nedjelje…

Leclerc loše startao

Leclerc je loše startao na kultnoj Suzuki, a zbog sudara sa Maxom Verstappenom i odugovlačenja sa odlaskom u boks kažnjen je sa 15 sekundi pa je trku završio na 7. mjestu. Osim što mu je iz momčadi Ferrari savjetovano da čim prije dođe u pits na popravak, on je to izignorirao. “Oglušio se na naredbu”, kako je to napisao The Sun…

‘Kako mu nisu dodijeljene zastave upozorenja, stvarno ne znam’

Komad s Leclercovog bolida otkinuo je retrovizor Hamiltonu. Taj trenutak možete vidjeti – OVDJE.

Hamilton je prokomentirao:

“Kako mu nisu dodijeljene zastave upozorenja, stvarno ne znam…”

Hamilton zauzeo treće mjesto

I dok je utrka nastavljena, njegov bolid je nastavio pokazivati ​​znakove oštećenja – izgubio je i svoj drugi retrovizor kasnije u utrci…

Hamilton je zauzeo treće mjesto iza Sebastiana Vettela i pobjednika i najbližeg mu konkurenta u ukupnom poretku, Valtteri Bottasa.

U ukupnom poretku, vodeći Hamilton ima 338 boda, drugi je Bottas sa 274, dok Francuz Charles Leclerc ima 221 bod.

Slijede Max Vestappen s 212 bodova, Sebastian Vettel sa 212 i Carlos Sainz sa 76 bodova. Iza u poretku su Gasly, Albon, Ricciardo i Hulkenberg.