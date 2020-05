Paraolimpijski španjolski plivač, B reprezentativac Ariel Schrenck Martinez, našao se u zastrašujućoj situaciji, u trenutku kad je odrađivao normalni dnevni trening u blizini Sant Feliu de Guixolsa kod Costa Brave u Španjolskoj.

Ovaj 19-godišnjak u jednom je trenutku plivao u neposrednoj blizini morskih pasa, koji su ga pratili. Dnevna rutina tako se pretvorila u dramatični trenutak. Njegova majka Carolina uočila je da su blizu njega dva morska psa.

Ariel Schrenck Martinez did not lose his calm even with two sharsk stalking him.

Here's how he finally managed to save himself. https://t.co/bnh7FLuiiX

— News18.com (@news18dotcom) May 20, 2020