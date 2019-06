VRIJEME JE ZA MEDALJU U SRPSKOJ PRIJESTOLNICI: Hrvatski vaterpolisti otputovali u Beograd s najvećim mogućim ambicijama

Hrvatska će imati i čast otvoriti šestodnevno natjecanje na “Tašu” i to protiv Kazahstana sutra u 14 sati

Počevši od utorka pa do nedjelje, u Beogradu će se održavati završnica novog izdanja Svjetske vaterpolske lige. Malo ipak važnijeg nego prethodna tri budući da će pobjednik beogradskog turnira izboriti plasman na Olimpijske igre.

Naravno, mjesta će i dalje biti dovoljno za one koji to ne uspiju, ali nije zgorega riješiti se te brige odmah sada kada se već može. S obzirom na domaćinstvo, a još više povijest ovog natjecanja, najviše šansi za to s pravom se daje Srbiji. Osim što je kompletna, imat će sigurno veliku podršku svojih navijača.

Nema kukanja

Izazivača ima, u prvom redu to je Hrvatska koja nikako da nešto osvoji u jugoistočnom susjedstvu, zatim Španjolska… I tu bismo stali. Iako su Mađari osvojili posljednja dva natjecanja koja su se igrala, Svjetski kup u rujnu te nedavno u travnju Europa kup, u srpsku prijestolnicu dolaze s rezervnom momčadi, stoga ih ne vidimo u borbi za najsjajniju medalju. Neeuropski ostatak, pak, predvodi Australija koja može iznenaditi i već je neko vrijeme na okupu, dok su Japan, Kanada i Kazahstan autsajderi.

“Mi idemo na turnir s najvećim mogućim ambicijama. Tako je uvijek s nama. Naravno, meni je teško točno ocijeniti u kakvom su točno stanju momci nakon iscrpljujuće i dugačke sezone, a imao sam ih sve na okupu samo dva-tri dana. Zato neću obećavati neke velike stvari, ali da će nam volja, želja i motivacija biti na najvišoj razini, to svakako stoji”, najavio je izbornik Ivica Tucak koji je pred turnir morao zbog zdravstvenih problema otpisati dva igrača.

“Ostali smo i bez Macana i bez Bukića, zbog ozljede, odnosno upale slijepog crijeva, ali nema kukanja.”

Hrvatska će imati i čast otvoriti šestodnevno natjecanje na “Tašu” i to protiv Kazahstana sutra u 14 sati. U prve bodove ne sumnjamo.