Belgijac Thierry Neuville (Hyundai), kojem najbolje leže asfaltne podloge, prvi je prošao početni brzinski ispit na Croatia Rallyju za 4:24.2 minute, a Finac Kale Rovanperä, koji je vodeći u ukupnom poretku SP nakon dva relija, odustao je već na prvom brzincu.

Prvima brzinskim ispitom Rude – Plešivica, u dužini od 6,94 kilometra, u petak ujutro je startao Croatia Rally, treće utrka ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u reliju.

Drugi je na cilj stigao pobjednik finskog Arctic Rallyja Estonac Ott Tänak (Hyundai) sa zaostatkom od +2.1 sekunde, pa Velšanin Elfyn Evans (Toyota) sa 2,8 sekundi zaostatka, a aktualni i sedmerostruki svjetski prvak Francuz Sebastien Ogier (Toyota) sa 6,5 sekundi slabijim vremenom trenutno je peti nakon nepotpune prve etape.

Rovanperä je, inače, u jednom zavoju izletio s ceste. Iako nije izgledalo dobro, srećom nije ozlijeđen.

“Izvan ceste – više informacija uskoro. Ekipa je OK!” napisao je Rovanperä nedugo nakon nesreće na svom Twitteru. Snimke nesreće pogledajte ovdje, ovdje i ovdje.

Koliko je to izgledalo strašno može se zaključiti po reakciji gledatelja koji su u nevjerici samo ponavljali ‘Isuse Bože…’

Out of the road – more info as we get it. Crew OK!

Od šest hrvatskih posada, koje su prijavljene za klasu Rally4 vozila s prednjim pogonom, Viliam Prodan je bio najbolji na prvom brzinskom ispitu na Croatia Rallyju. Od 64 posade Prodan je na 49. mjestu sa 1:06.7 minutom zaostatka za vodećim Thierryem Neuvilleom.

Mateo Butorac je 51. (+1:10.4), na 54. mjestu je Krešimir Ravenščak (+1:17.6), Željko Magličić je 58. (+1:26.5), Martin Ravenščak mjesto niže (+1:38.1), dok je Ivica Siladić na 62. poziciji (+1:42.1).

Prvi brzinski ispit Rude – Plešivica bio je dugačak 6,94 kilometara, a drugi brzinac Kostanjevac – Petruš Vrh dužine je 23,76 km.

U prijepodnevnom dijelu programa na rasporedu su četiri brzinska ispita te još četiri u poslijepodnevnom programu.

Really sorry for the team, this was my mistake and I will learn from this. Mechanics will check the car once we get it back to service to see if the car is fixable for tomorrow!#KR69 #ToyotaGAZOORacing #CroatiaRally

— Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) April 23, 2021