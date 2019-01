VLAŠIĆ I HRGOVIĆU NOVA PRILIKA: Vijeće HOO-a odlučilo je ne mijenjati njihov olimpijski status

Predloženo ukidanje olimpijskog statusa za desetero predolimpijskih kandidata i dva člana vaterpolske reprezentacije

Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora održanoj u utorak u Zagrebu predloženo je ukidanje olimpijskog statusa za desetero predolimpijskih kandidata i dva člana vaterpolske reprezentacije zbog neispunjavanja rezultatskih kriterija, a odlučeno je da se ne mijenja status osvajačima medalja iz Rija 2016., dok se ne vidi imaju li izgleda izboriti nastup na OI u Tokiju.

Imamo problem i s odljevom novca iz Hrvatske

Posebno zanimljiva točka dnevnog reda sjednice bila je ona s HOO-ovim Prijedlogom mjera, njih ukupno 17, za unaprjeđenje statusa sporta u Republici Hrvatskoj.

“Osim činjenice da smo zadnji na ljestvici država Europske unije po izdvajanjima za sport, kako je objavio Eurostat, imamo problem i s odljevom novca iz Hrvatske u sferi nelegalnog klađenja. Prema podacima Hrvatske udruge za igre na sreću, to godišnje dosegne i do 3,5 milijardi kuna. To znači da mi nekome poklanjamo vrijednost od 4 ili 5 borbenih zrakoplova F-16. Već pet godina govorimo o tome i teško mi je, najprije kao građaninu ove zemlje, shvatiti da se još ništa nije poduzelo po tom pitanju”, izjavio je predsjednik HOO-a Zlatko Mateša u osvrtu na dokument koji bi trebao poslužiti i kao prilog za javnu raspravu o Nacionalnom programu sporta 2019. – 2026.

Dopredsjednik HOO-a Željko Jerkov ustvrdio je kako sport u Hrvatskoj treba dobiti novac na razini izdvajanja u ostalim državama EU, a to znači 0,33 posto proračunskog udjela, drugim riječima, da se treba ugledati na kulturu koja dobije 11 puta više proračunskog novca.

Članovima Vijeća predočeni popisi korisnika HOO-ovih razvojnih programa

Sukladno početku godine, članovima Vijeća predočeni su popisi korisnika HOO-ovih razvojnih programa, uključujući i olimpijske programe za OI 2020. i ZOI 2022. godine. Ukupna brojka od 85 ljetnih olimpijaca, predvođenih najuvjerljivijim Top kandidatima Sandrom Perković i braćom Sinković, doživjela je brojne preinake, ponajviše promjenom statusa pojedinih korisnika programa.

Od 14 sportašica i sportaša koji su s 1. siječnja 2019. godine potvrđeni u Olimpijskom programu Tokio 2020., šestero ih je iz karatea (Ivan i Anđelo Kvesić, Ana Lenard, Alessandra Hasani, Ana-Marija Bujas Čelan, i Jelena Pehar), a samo je Ivan Kvesić sa statusom potencijalnog olimpijskog kandidata. U toj skupini još su boksač Toni Filipi i hrvač Danijel Janečić potencijalni olimpijski kandidati, a svi ostali su predolimpijski kandidati: Matea Parlov (atletika), Viktor Potočki (biciklizam), Robert Seligman (gimnastika), Matija Marinić (kajak/kanu), Marin Mogić (plivanje). Vaterpolist Lovre Miloš član je kategorije Top ekipa.

Predloženo ukidanje olimpijskog statusa

Zbog neispunjavanja kriterijskih rezultata za 10 predolimpijskih kandidata i dva člana (vaterpolske) Top ekipe predloženo je ukidanje olimpijskog statusa, a iz istog razloga promjena statusa unutar OP Tokio 2020. predložena je za osmero vrhunskih sportaš(ic)a, među kojima su i dosadašnji olimpijski Top kandidati: Josip Glasnović, Igor Marenić, Blanka Vlašić i Filip Hrgović. Vijeće HOO-a odlučilo je ne mijenjati status osvajačima medalja iz Rija 2016., dok se ne vidi imaju li izgleda izboriti nastup u Tokiju tijekom ovogodišnjih olimpijskih kvalifikacija u njihovim sportovima.

Kod zimskih olimpijaca uslijedila je potvrda stanja iz 2018. godine. Sa statusom potencijalnog olimpijskog kandidata u Olimpijskom programu ZOI Peking 2022. od 1. srpnja 2018. godine je skijaš Filip Zubčić. Od istog nadnevka sa statusom predolimpijskih kandidata nalaze se skijaši Elias Kolega, Matej Vidović i Istok Rodeš te skijašica Leona Popović.

I u HOO-ovu Programu sufinanciranja rada trenera bilo je promjena, a iz skupine od 12 vrhunskih trenera, Lucijan Krce (gimnastika) te Joško Vlašić i Bojan Marinović prešli su u nižu, kategoriju vrsnih trenera.

Istraživanje o gledanosti Sportske televizije

Članovima Vijeća predstavljeno je i istraživanje o gledanosti Sportske televizije, koja je od 23. mjesta u 2014. godini, prošlu godinu završila na 10. mjestu svih kanala u RH (mjeri ih se 130) prema podacima ugledne kuće AGB Nielsen.

Vijeće HOO-a dalo je pozitivno mišljenje za organizaciju svibanjskog Međunarodnog PH u stolnom tenisu (Seamaster 2019 ITTF Challenge Croatia Open), srpanjskog IJF Judo Grand Prixa Zagreb 2019, te dviju rujanski priredbi – 69. izdanja atletskog Memorijala Borisa Hanžekovića i ženskog teniskog turnira Zagreb Ladies Open 2019. godine.