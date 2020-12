TEŠKA SRAMOTA JEDNOG OD NAJPOZNATIJIH SPORTAŠA DANAŠNJICE: Snimili ga mrtvog pijanog kako pokušava otključati bravu

Slavni vozač Formule 1, Nizozemac, Max Verstappen (23), najpoznatiji je, dakako, po svojim izvanserijskim rezultatima ostvarenim u bolidu, ali gotovo je jednako slavan i zbog svojeg osebujnog karaktera. Verstappen je na glasu kao “zločesti dečko” Formule 1 zbog svog agresivnog i katkada nepromišljenog načina vožnje, kao i izjava i ponašanja izvan svijeta sporta.

Sada je pak u javnost procurila snimka na kojoj se vidi kako Verstappen u veoma pijanom stanju pokušava otključati stan. Bilo je to nakon lude proslave rođendana u Monacu pa je razlog možda i opravdan, a snimka je nastala za vrijeme snimanja dokumentarnog filma o njegovu životu i dio je necenzurirane verzije.

Drunk Max Verstappen trying to enter his house in Monaco pic.twitter.com/157QtE6EQw

