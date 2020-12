[VIDEO] ONA JE APSOLUTNA JUNAKINJA UTAKMICE ZA BRONCU: Pogledajte kako je Katarina Ježić golčinama izbušila Dankinje

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija priredila je senzaciju osvojivši brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj nakon što je u susretu za broncu u Herningu pobijedila domaćina sa 25-19 (11-11).

Prva je to medalja za hrvatski ženski rukomet na velikim natjecanjima i sasvim sigurno jedna od najvećih senzacija u povijesti europskih prvenstava. Utakmicu prvenstva odigrala je naša pivotkinja Katarina Ježić koja je imala 5/5 golova i na koncu je proglašena igračicom utakmice.

Congratulations to Katarina Jezic – she led @HRStwitt 🇭🇷 to #ehfeuro2020 🥉 and earns the @grundfos Player of the Match award too!#handballispassion pic.twitter.com/EKgAsYUyAR

— EHF EURO (@EHFEURO) December 20, 2020