Elizabeth Swaney 33-godišnja je Amerikanka koja u Pjongčangu pod zastavom Mađarske nastupa u slobodnom skijanju na halfpipeu. I to čini prilično loše, a upravo zato je i zanimljiva.

Naime, u obje kvalifikacijske vožnje Swaney nije napravila niti jedan bolji trik, praktički se samo spustila stazom te je dobila najlošije ocjene i završila na posljednjem mjestu.

“Stvarno sam razočarana što nisam u finalu, doista sam naporno radila posljednjih nekoliko godina”, rekla je ozbiljno nakon završteka svoje vožnje iako nije pokušala izvesti niti jedan napredniji trik.



Koristi lukavu taktiku

Mnogi su se stoga pitali kako je uopće završila u Pjongčangu. Odgovor se krije u konstantnosti koja je potrebna da bi se došlo do Olimpijskih igara. Naime, potrebno je što češće završiti u najboljih 30 u natjecanjima Svjetskog kupa, a u ovoj disciplini često ih se niti ne skupi toliko.

No, Swaney ništa nije prepuštala slučaju, sigurno je u svakoj utrci bez nepotrebnog rizika skijala do cilja, a ako bi se dogodio i koji pad na natjecanju, ne bi završavala na posljednjem mjestu. Tako je sigurnim vožnjama došlo i do Južne Koreje gdje također nije željela previše riskirati te je čak Dana Laila Friis-Salling koja je pala u obje vožnje, bila bolja od nje.

Swaney je nastupala i za Venezuelu, a veza s Mađarskom joj je pradjed. Završila je Harvard te se skijanjem počela baviti sa 25 godina, prenosi The Guardian.

Zlato za Sharpe

Kanađanka Cassie Sharpe osvojila je naslov olimpijske pobjednice u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe na ZOI-ju u Pjongčangu, ona je za svoju izvedbu u finalu dobila 3.20 bodova više od srebrne Francuskinje Marie Martinod, odnosno 5.60 više od brončane Amerikanke Brite Sigourney.

Sharpe (25) je zasluženo osvojila zlato sa 95.80 bodova za svoju najbolju izvedbu u finalu, jer je sa 94.40 bodova imala i drugi najbolji rezultat finala, dok je sa 93.40 i 93.00 bodova ostvarila i dva najbolja rezultata polufinala.

Za veteranku Martinod (33) ovo je drugo srebrno odličje u karijeri, druga je bila i prije četiri godine u Sočiju kada se ova disciplina prvi put našla na programu ZOI-ja. Njezin najbolji rezultat u finalu bio je 92.60 bodova, srebro bi osvojila i sa svojim drugim rezultatom od 92.20, a na sličnoj je razini bila i u polufinalu sa 92.00 i 91.60 bodova.