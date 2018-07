VELŠANIN THOMAS POBJEDNIK 105. IZDANJA TOUR DE FRANCEA: Pobjedničko zlatko kovano je više od 83 sata

💛 Maillot Jaune – Geraint Thomas 🇬🇧 💛

Nobody could drop him, and he's the proud winner of Le Tour 2018: bravo, @GeraintThomas86! 👏

Personne ne pouvait le décrocher, et il est le grand vainqueur de ce Tour 2018 : bravo, @GeraintThomas86 ! 👏@MaillotjauneLCL#TDF2018 pic.twitter.com/3A18N2lNMr

— Le Tour de France (@LeTour) July 29, 2018