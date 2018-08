VELIKI INTERVJU IVICE TUCKA ZA NET.HR: O najtežih 48 sati karijere i drami koju je proživljavao na EP-u; ‘To je bila najveća nepravda’

Porazgovarali smo s Ivicom Tuckom, izbornikom hrvatske vaterpolo reprezentacije, nakon osvajanja bronce na EP-u u Barceloni

Tamo gdje je sve počeo prije pet godina, Ivica Tucak osvojio je svoju desetu medalju na kormilu reprezentacije Hrvatske. Godine 2013., Tucak je u Barceloni u bazenu Bernat Picornell na Montjuicu osvojio svoju prvu veliku seniorsku medalju s Barakudama. I to baš broncu, i baš protiv Italije, kao što je to bilo sad na Europskom prvenstvu. Izbornika smo uhvatili na odmoru u svom Šibeniku gdje se odmara od uzbuđenja u Kataloniji…

Prvenstvo je završilo prije 11 dana. Kako sad izbornik gleda na broncu kad su se emocije, kad su se dojmovi malo slegli?

‘Zadovoljan sam ostvarenim. Ne može se zlato uvijek osvajati’

“Zadovoljan sam ostvarenim. Ne može se zlato uvijek osvajati. I više je nego dobar rezultat osvajanje bilo koje medalje na velikom natjecanju, to je uvijek vrhunski rezultat. Samo trebate pitati ove velike reprezentacije u sportovima u Hrvatskoj i neke naše reprezentacije koje nemaju taj kontinuitet osvajanja odličja kao što imamo mi, kako je teško osvojiti medalju. Mi smo išli s namjerom i željom u Barcelonu da osvojimo zlato, iako se nikad ne razbacujemo s bilo kakvim najavama”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Ivica Tucak i nastavio:

“Nismo uspijeli pobijediti Srbiju u polufinalu, nismo imali dovoljno koncetracije, nismo odigrali najbolje što možemo u tom trenutku. Uz sve to skupa van bazena su bili određeni faktori koji su, nažalost, utjecali na to da mi nismo bili onakvi kakvi smo trebali biti. Izgubili smo taj dvoboj, ali cjelokupno gledajući mislim da smo odigrali jedan vrlo vrlo kvalitetan turnir, jedno odlično EP. Dvije utakmice protiv Italije i Grčke definitivno spadaju u enciklopediju igranja vaterpola”.

‘Nismo tijekom priprema izgledali onako kako mi to možemo, ali…’

Nekih dan-dva uoči polaska iz Zagreba za Barcelonu, izbornik je kazao nešto u stilu ‘kako nije dobro, kako momčad nije u formi’, ali kako vjeruje da će biti. No, tri tjedna poslije Barakude su se popele na postolje:

“Nikad nije sve idealno prije početka velikog natjecanja. Tim više smo sad sretni i zadovoljni. Osobno sam zadovoljan načinom na kojima smo programirali i planirali pripreme, nismo tijekom priprema izgledali onako kako mi to možemo, ali u Barceloni to definitivno i jesmo. Tim više momci u reprezentaciji, svi od igrača do stručnog stožera, zaslužili su čestitke. Ponavljam, jedna izgubljena utakmica na turniru od protivnika koji je u toj polufinalnoj utakmici bio bolji ne može pokvariti naš uspjeh i činjenicu da je turnir odigran na vrhunskoj razini”.

Puno se prašine podiglo nakon polufinalne utakmice protiv delfina. Početkom zadnje četvrtine Tucak je isključen do strane sudaca – Rusa Sergeja Naumova i Poljaka Radoslawa Koryzne, iako on jedini na hrvatskoj klupi nije protestirao. Suci su dopustili grubu igru, a izbornik ne nakon utakmice, još vruće glave, izjavio:

‘Neke moje izjave izrečene u afektu, vruće glave’

“Jako sam ljut na suce, na te poluidiote kojima nije važan vaterpolo, već neki osobni interesi. Nije se igrao vaterpolo, već neko hrvanje u kojem se mi nismo snašli, a sve zbog sudačkih kriterija. Imali smo prilike koje smo propustili, ali moram reći da smo od samog početka pali u zamku komentiranja sudačkih odluka”.

Izbornik nam je to objasnio:

“Stojim i dalje iza te tvrdnje da je sve navedeno utjecalo na nas u bazenu i na rezultat u toj utakmici, iako su neke moje izjave izrečene u afektu, vruće glave zbog isključenja koje ničim nisam izazvao. Mogu reći, ponavljam to još jednom, da suci koji su bili delegirani za tu utakmicu, a to je mišljenje svih ljudi u vaterpolu, nije to samo mišljenje Ivice Tucka nego i svih ostalih, na koncu su i Srbi bili nezadovoljni suđenjem, to je sudački par koji nije bio dorastao jedne takve utakmice kao što je to utakmica Hrvatske i Srbije, dva najjača tima na svijetu u posljednjih deset godina. Zašto su oni bili postavljeni, e to je pitanje na koji nemam odgovor. Ne volim komentirati suce i suđenje niti ih više želim komentirati, svatko onaj tko imalo prati moj rad, ja u protekle dvije godine apsolutno više ne pridodaje birgu sucima tko sudi, što radi, to me ne interesira. Samo sam doživio osobno jednu sudačku nepravdu, isključen sam bez ikakvog razloga, u trenutku kad sam smirivao svoju klupu tko zna koje pogreške na štetu moje reprezentacije. Samo sam smirivao svoju klupu i zbog toga sam bio nagrađen crvenim kartonom. To je izazvalo moju reakciju. Ma ne želim više o suđenju nikad govoriti. Oni me jednostavno ne zanimaju. Mene zanima moja reprezentacija, moj igrači, mi u toj utakmici nismo bili pravi. Ono što sam rekao igračima, to ponavljam još jednom: ‘kakvi god suci bili, mi naše šanse moramo iskoristiti. Da smo samo polovicu naših šansi iskoristili od tih 20 koje smo imali, mi bi utakmicu pobijedili. To sam rekao igračima neposredno poslije utakmice sa Srbijom, to smo napravili protiv Italije i dobili. Napravili smo jedan silan napredak u toj jednoj psihološkoj stabilnosti, silan napreda i to je ono što mene kao trenera veseli. Vidjeli ste i suđenje u utakmici za treće mjesto. Jednom riječju, to je bilo… u biti, neću komentirati, tralala, eto”, ispravio se odmah Tucak.

‘Moji igrači su protiv Italije pružili jednu briljantnu, vrhunsku predstavu’

Niti jednom treneru nije lagano s tribina gledati svoju momčad, pratiti utakmicu, pogotovo u situaciji kad tvojima baš i ne ide. Udaljili su vas od momčadi, na tribinama ste, ne možete im pomoći bilo riječju, savjetom, potezom, ne možete smiriti igrače, momčad…

“Nije lako, ali dobro, mi smo zaista sve učinili u ta dva dana da utakmicu s Italijom pripremimo maksimalno koliko možemo. Analizirali smo igru Italije, naše pogreške protiv Srbije, obavili smo valjda 1000 individualnih razgovora s igračima u pripremi utakmice, tako da sam s te strane bio miran. Mile Smodlaka je vodio momčad u utakmici i odradio je onako kako je i trebao prema dogovoru. Uvijek sam nervozan prije utakmice, želim pobjedu, ne volim gubiti, ali zaista su igrači pružili jednu briljantnu, vrhunsku predstavu i sve čestitke njima zbog toga i zbog svega što su pružili na turniru”.

Svašta se događalo u glavi Ivice Tucka između Srbije i Italije. Tih 48 sati između polufinala i susreta za broncu, u psihičkom pogledu bilo mu je najteže razdoblje u trenerskoj karijeri…

“Definitivno, bio mi je najteži period iz više razloga. Sad ću vam reći, sad to mogu slobodno kazati. Dakle, izgubili smo tu utakmicu protiv Srbije i igračima je to jako teško palo. Teško su prihvatili poraz, suđenje nije bilo korektno, doživio sam takvu jednu nepravdu koju nikad nisam doživio, da tako budem isključen u jednoj velikoj utakmici. Samim time, nemam pravo voditi utakmicu za broncu. Sve navedeno užasno je bilo za mene, bio je to težak period. Međutim, morao sam, prije svega, sam sa sobom to riješiti, pa onda i sa igračima. Rekao sam si ‘to je prošlo Ivice’ i onda sam morao optimizam prenijeti na igrače u silnim razgovorima s njima u sljedećih 48 sati, u analizi te utakmice, u analizi pripreme Italije. To je bio zaista težak period, ali kad dobijete takvu povratnu informaciju od svojih igrača kao što sam ju dobio tada, onda si neviđeno sretan, kao što sam i ja bio. Rekao sam odmah da je to bronca koja za mene ima zlatni sjaj”, objasnio nam je Tucak.

U 2018. bez Sandra Sukna

Izbornik nam je rekao i razlog zašto je ovo bronca zlatnog sjaja za njega…

“Mi smo to nekako usput zaboravili, ali osvojili smo Europa Cup u Rijeci u ovom sastavu bez, da zaboravili smo na to, najboljeg igrača svijeta Sandra Sukna. Mi smo u 2018. godini igrali bez Sandra Sukna, kapetana i najboljeg vaterpolistu svijeta. Naravno, da je on igrao to sad ne znači da bi odmah osvojili zlato, to što ću vas sad pitati ne mora značiti i ne znači ništa, ali Hrvatska ovakva kakva je i sa Sandrom Suknom onakvim kakvim je, i bilo koji od naših protivnika bez svojeg najboljeg igrača, recite mi kako bi to izgledalo?” Stvar je, dakle, jasna”.

Istina. Sad kad to slušamo i kad ona taj način razmišljamo, i nama i izborniku ide osmijeh na lice. Sandro se vraća reprezentaciji i vaterpolu…

“Ne mogu vam kazati kad će se povratak Sukna u reprezentaciju i dogoditi, ali ono što mogu kazati je to, da nakon drugog kontrolnog pregleda koji je napravio po završetku uspješno obavljene operacije u Americi, taj drugi je potpuno čist i uredan i on je Sandru dao za pravo da pojača svoj intenzitet rada. On je s nama trenirao jedan uvodni lagani dio, a sad će trenirati jače. Da li će to biti za mjesec, dva, tri, ma potpuno je nebitno kad će Sandro početi igrati. Ali, ja sam zaista uvjeren i optimističan da će Sandro, dao Bog, s nama biti na SP-u u Južnoj Koreji, a to je ono što nas veseli”, zaključio je Ivica Tucak.