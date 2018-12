VATERPOLO IMA NOVA PRAVILA: Zaboravite ono što ste znali, odsad ćete gledati puno uzbudljivije utakmice

Ivica Tucak je pozdravio promjene

Kineski Hangzhou bio je domaćin izvanrednog Kongresa Međunarodne organizacije vodenih sportova (FINA) koji je iskorišten za usvajanje izmjena pravila vaterpolske igre.

“Vjerujem da ćemo ovim izmjenama omogućiti vaterpolo još atraktivnijim za djecu i mlade diljem svijeta koji žele baviti ovim sportom. Također, nastojat ćemo ga učiniti i medijski zanimljivijim, kao i za sve oblike digitalnih medija i sve navijače koji na taj način prate vaterpolo, gledaju vaterpolske utakmice”, izjavio je poslije usvajanja izmjena pravila Julio C. Maglione, predsjednik FINA.

Dobra stvar za vaterpolo

Svoje je mišljenje o novostima s javnosti podijelio i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak. Njegove je mišljenje o promjenama pozitivno, navodi službena web-stranica Hrvatskog vaterpolskog saveza:

“Doista mislim da je to dobro za vaterpolo. Jasno, postoje možda još neke sitnice koje bi se moralo doraditi, ali definitivno će vaterpolo dobiti na brzini, samim time i atraktivnosti. Promjena je inače jako velika i mi smo se suoči s njom igrajući u rujnu FINA kup u Berlinu. Najveća je promjena skraćivanje vremena za tzv. drugi napad u istoj akciji, sa 30 na 20 sekundi. To je ogromna promjena za koju se treba dobro pripremiti jer ako se ‘zaigrate’, vrijeme ‘curi’, niste još stvorili poziciju za realizaciju i hvata vas panika. No, generalno sam izuzetno pozitivnog raspoloženja, viđenja prema svemu što je napokon napravljeno.”

Evo kad počinje i što se mijenja

‘Primjena izmijenjenih pravila vaterpolske igre počinje ovog ljeta, na završnom turniru ili Super Finalu Svjetske lige i jasno sljedećem Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji, s jednom iznimkom. Završni turnir Europa kupa u travnju će se također igrati po novim pravilima’, dodaje se na hvs.hr uz popis onog što se mijenja:

‘- nakon kornera i isključenja igrača momčadi koja se brani, vrijeme novog napada (tzv. drugi napad) je smanjeno na 20 sekundi, a ne kao dosad 30 sekundi.

– unutar 6 metara od gola, svaki prekršaj s leđa nad napadačem koji ima loptu i kreće se prema suparničkom golu, te pokušava šutirati, bit će kažnjen petercem.

– slobodan udarac ili izvođenje lopte će se izvoditi s mjesta gdje je lopta, osim ukoliko je prekršaj napravljen unutar 2 metra udaljenosti od gola

– moguće je postizanje gola izravnim šutem iz slobodnog udarca izvan 6 metara.

– izvođač kornera može postići gol izravnim šutem iz kuta ili plivanjem iz kornera i šutom, dok je dosad loptu morao dodati suigraču.

– moguće su tzv. leteće zamjene igrače do linije sredine bazena, a dosad je to moguće samo iz tzv. kućice na gol-crti, u korneru.

– svaka momčad ima pravo na po 2 time-auta tijekom susreta, a momčadi odnosno klupe će biti opremljene tasterom kojim označuju zapisničkom stolu da žele minutu odmora.

– vratar može krenuti i u napad odnosno smije preplivati u drugi dio bazena.

– pauza između 2. i 3. četvrtine je skraćena sa 5 minuta na 3 minute

– suci će biti opremljeni audio-tehnologijom (slušalice i mikrofon) poradi međusobno olakšane komunikacije.

– uvodi se upotreba u vaterpolu VMS (Video Monitoring System – video motriteljski sustav) za utvrđivanje je li lopta prešla gol-crtu, te je počinjen izrazito grub prekršaj koji se sankcionira isključenje.’