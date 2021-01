UŽIVO, ZUBČIĆ VRLO DOBAR U PRVOJ VOŽNJI: Hrvat je u top pet. Amerikanac nakon nesreće helikopterom prebačen u bolnicu

Najbolji hrvatski skijaš, Filip Zubčić, u petak je ostvario senzacionalan rezultat u veleslalomu, osvojivši drugo mjesto. U subotu ud 10:30 pokušat će ponovo na istom tom mjestu, u istoj disciplini, popeti se na postolje. Veleslalomska utrka počinje u 10:30, a tijek obaju vožnji moći ćete pratiti na portalu Net.hr. Zubčić starta peti, iza Loica Meillarda, Kristiana Nestvolda-Haugena, Marca Odermatta i Tommyja Forda.

11:20 – Caviezel na kraju također peti. Sada se vidi koliko je dobro odvozio naš skijaš.

11:18 – Murisier je bio blizu, ali je završio peti.

11:17 – De Aliprandini ne ugrožava Zubčića, na petom je mjestu.

11:16 – Muffat-Jeandet je sedmi, sjajno za našeg skijaša.

11:14 – Schmid je peti, dakle Zubčić ostaje gdje je.

11:12 – Kristoffersen je iza Filipa, na petom je mjestu, a naš skijaš je četvrti.

11:10 – Zubčić je sada četvrti, Pinturault je bio brži.

11:08 – Zubčić je na prvom prolazu imao 0.22 zaostatka, na drugom je povećao zaostatak na 0.43 stotinke, na trećem prolazu imao je 0.45 zaostatka i u cilj ulazi kao treći sa 1.02 zaostatka.

11:07 – Sada kreće Zubčić.

11:03 – Po Forda je došao helikopter i bit će hitno prebačen u bolnicu. Ne zna se kakve su ozljede.

US athlete Tommy Ford is being flown out of Adelboden after accident near finish line.

Sending prayers to @usskiteam, Ford and his family. #fisalpine

— Jared Cruz-Aedo (@jaredcruzaedo) January 9, 2021