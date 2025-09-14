SP TOKIO /

Pratimo Sandru Elkasević u lovu na novo svjetsko odličje

Foto: Profimedia

14.9.2025.
11:19
Uživo

- Finale bacanja diska počinje u 12.12 po hrvatskom vremenu, odnosno 19.12 po lokalnom.

Najava

Sandra Elkasević u nedjelju će nešto iza podneva po hrvatskom vremenu u Tokiju tražiti svoju šestu medalju sa svjetskih prvenstava. Do sad ima dva zlata (Moskva, 2013. i London 2017.), dva srebra (Peking 2015. i Eugene 2022.) i jednu broncu (Doha 2019.). 

Plasman u finale Elkasević je ostvarila hicem od 66,72 m, najboljim u kvalifikacijama, i to iz drugog pokušaja. Glavna favoritkinja za zlato je Amerikanka Valerie Allman. Tu je još njezina sunarodnjakinja Laulauga Tausaga, pa zatim Njemica Shanice Craft, Nizozemka Jorinde van Klinken, Kineskinja Bin Feng i Šveđanka Vanessa Kamga.

