Hrvatska i srpska vaterpolska reprezentacija sučelit će se u još jednom klasiku, ovaj put u polufinalu Europskog prvenstva u Barceloni. Tekstualni prijenos te utakmice možete uživo pratiti na portalu Net.hr.

HRVATSKA – SRBIJA 0-0

Hrvatska, aktualni svjetski prvak, do polufinalnog sraza protiv olimpijskog pobjednika i branitelja europskog zlata je stigla trima pobjedama u skupini C ostavivši bez šanse za pobjedu redom Nizozemsku, Tursku i Grčku. Više muke bilo je u četvrtfinalu u ogledu protiv Crne Gore koji su izabranici Ivice Tucka prelomili serijom 5-0 krajem treće i početkom posljednje četvrtine te u konačnici stigli do 9-7 pobjede.

Srbija je, pak, svoj dio posla počela odrađivati u skupini D koju su pokorili pobjedama protiv Rumunjske, Rusije i Slovačke da bi u četvrtzavršnici s 8-5 nadigrali izabranu vrstu Mađarske.

Tucak vjeruje u svoju momčad

Sve navedeno sada je iza vaterpolista ovih dvaju suparnika koji pred sobom imaju novi klasik. Tucak ga najavljuje ovim riječima:

“Dvije najveće reprezentacije svijeta, neka se nitko ne uvrijedi, u proteklih godina osvojili smo sve i jedni i drugi, od svjetskih prvenstava, europskih, Olimpijade. Sastaju se dvije fantastične reprezentacije. Ja ih silno poštujem, ali dajte mi za pravo da vjerujem u svoju ekipu i da vjerujem da ćemo i njih preskočiti, uz dužno poštovanje prema Srbiji.”

Filipović za prekid niza

Kapetan Srbije Filip Filipović nada se drugačijem raspletu od onih viđenih u posljednjim nadmetanjima ovih reprezentacija.

“Njima tri uzastopne pobjede daju nadu da mogu ponovo slaviti. Ali kada izgubite od nekoga dva, tri puta onda vidite što nije bilo u redu i pokušate ispraviti pogreške. Mislim da sad više želimo pobjedu.”