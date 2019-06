SRBIJA PO NEVIĐENOM PLJUSKU SVLADALA HRVATSKU U BEOGRADU: Delfini anulirali sjajan start Barakuda, pljesak za hrvatsku himnu

Utakmicu je obilježila vrlo jaka kiša koja se spustila na Tašmajdan i dodatno otežala igru i otjerala jedan dio hrabre publike koja je bila maksimalno korektna

Finale Svjetske lige, Tašmajdan, Beograd

SRBIJA – HRVATSKA 12:11

Srbija je na domaćem terenu osvojila Svjetsku ligu nakon odličnog finala protiv Hrvatske u kojem su slavili 12:11. Filip Filipović zabio je ključni pogodak u posljednjoj minuti utakmice kojim je Srbija stigla na 12:11 koji su bili nedostižni za Hrvatsku. Srbi su ovom pobjedom izborili plasman na Olimpijske igre.

Utakmicu je obilježila vrlo jaka kiša koja se spustila na Tašmajdan i dodatno otežala igru i otjerala jedan dio hrabre publike koja je bila maksimalno korektna pri izvođenju hrvatske himne te se opet nakon nje mogao s tribina čuti pljesak.

Hrvatska je fenomenalno ušla u utakmicu. Valjda sve što je Ivica Tucak zamislio polazilo je našim vaterpolistima za rukom. Srbi su dosta tukli po stativama i prečkama, dok je Hrvatska već nakon prvih osam minuta stigla do prednosti od dva gola.

Foto: Srđan Ilić/PIXSELL

Furiozan povratak

No Srbija je uletjela u drugu četvrtinu fantastično. Mitrović i Filipović pobrinuli su se da se Srbi skroz približe, a nakon toga su i poveli dva razlike (6:4) Nakon nepune četvrtine i Hrvatska je bila u problemima. Ante Vukičević smanjio je rezultat na 6.5 i otišli smo na odmor s golom zaostatka.

Treću četvrtinu Hrvatska je dobila jednakim rezultatom kao i prvu – 3:1, ali upravo je tad počela kiša padati kao iz kabla, što je publiku potjeralo s tribina, a vaterpolistima drastično otežalo uvjete. Pokvario se i semafor, a smanjila se vidljivost na bazenu.

Usprkos nevremenu, kvaliteta vaterpola bila je vrlo dobra, a tako je to kad igraju dvije najbolje reprezentacije svijeta. Preostali gledatelji vidjeli su raspucanu posljednju četvrtinu u kojoj su nakon napete borbe slavili Srbi pogotkom Filipovića na samom kraju susreta.

Vratar Hrvatske Marko Bijač stigao je u posljednji napad na utakmici i on je uputio posljednji šut, no nije mogao zabiti za izjednačenje. Srbiji je ovo 12. put da osvaja Svjetsku ligu, dok Hrvatska ostaje na jednom osvojenom naslovu prvaka.

Najbolji je u hrvatskim redovima bio Ante Vukičević s pet pogodaka, a dva je zabio Loren Fatović. Kod Srbije istaknuli su se Dušan Mandić i Filip Filipović sa po četiri pogotka.

FT Gotovo je. Srbija je u sjajnoj utakmici izašla kao pobjednik u finalu Svjetske lige po neviđenom pljusku u Beogradu.

32‘ Filipović zabija iz peterca za vodstvo Srbije. Zovu suigrači Bijača da dođe u napad, a on ih ne vidi.

32‘ Vukičević zabija za izjednačenje u zadnjem hrvatskom napadu! Kakva završnica, pa ovo je spektakl.

31‘ Srbija vodi. Filipović ponovo zabija vjerojatno najvažniji gol na utakmici minutu prije kraja.

29‘ Filip Filipović zabija za izjednačenje Srbije.

28‘ Četvrti pogodak Ante Vukičevića i novo vodstvo Hrvatske.

28‘ Mandić odličnim golom pronalazi hrvatsku mrežu i to je opet egal. Fantastična utakmica u Beogradu po teškom nevremenu.

27‘ Prlić zabija za novo vodstvo Hrvatske.

26‘ Dobra akcija Srbije za novi gol. Sudac zove kapetane jer semafor ne radi. Kiša je već postala prejaka, no ako ne sijeva, ne mora se prekinuti susret.

25‘ Ulazimo u posljednju četvrtinu. Kiša pojačava u Beogradu. Pravi prolom oblaka je sad, a gledatelji odlaze s tribina.

24′ Bušlje pogađa s vanjske pozicije za novo vodstvo Hrvatske. Gotova je treća četvrtina i čeka nas uzbidljiva završnica ove utakmice.

22‘ Mandić iz peterca poravnava rezultat.

20‘ Fatović dovodi Hrvatsku u novo vodstvo i utišava Tašmajdan.

17‘ Počelo je i drugo poluvrijeme, a Hrvatska je došla do izjednačenja iz kontranapada nakon pogreške Mandića.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme. Hrvatska ide s golom zaostatka na odmor. Dobra prva četvrtina za nas, ali Srbi su se furiozno vratili u drugoj i prešli u vodstvo.

16‘ Vukičević sjajnim šutom zabija za smanjenje prednosti Srbije na 6:5

15′ Imamo velikih problema u napadu i Srbi su prešli u vodstvo. natrpali su nam pet golova u četvrtini i sad oni vode dva razlike.

13′ Izjednačenje. Filip Filipović je zabio za 4:4.

11‘ Novi brzi gol Srbije. Mitrović je zabio i Srbi su se približili na samo jedan razlike.

10′ Mandić smanjuje na dva razlike ipak. Odlično je ovo pogodio za smanjenje hrvatskog vodstva.

10‘ Počela je padati kiša na Tašmajdanu.

9′ Još jedan peterac za Hrvatsku i Fatović je siguran izvođač. Na drugoj strani Bijač ne da Srbima da se spuste na dva razlike.

9′ Krećemo u drugu četvrtinu.

8′ Joković zabija s pet metara i gotova je prva četvrtina. Hrvatska ide na mali predah s dva gola prednosti

8′ Ćuk je sad pogodio Aleksića u glavu i lopta se odbila u našu mrežu za 1:2.

6‘ Odlična reakcija Mitrovića koji je spasio Srbiju sada od tri gola zaostatka.

4′ Odličan ulazak Hrvatske u utakmicu. Iz peterca je zabio Vukičević.

3′ Prvi pogodak za Hrvatsku. Buljubašić je pokupio otpadak i zabio za vodstvo Barakuda.

1′ Krenula je utakmica u Tašmajdanu. Sretno, Barakude!

16:40 Intoniraju se nacionalne himne u prepunom Tašmajdanu i utakmica će uskoro početi. Pokoji zvižduk s tribina za himnu Hrvatske, ali ništa strašno. navijanje s tribina je korektno.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija će u nedjelju od 16.45 sati igrati protiv domaćina Srbije u finalu Svjetske lige. Pobjednik Svjetske lige izborit će nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine. Hrvatska je u polufinalu svladala Španjolce, dok je Srbija bila bolja od Australaca.

Hrvatska je do pobjede protiv Španjolske stigla ponajviše zahvaljujući iznimno raspoloženom vrataru Marku Bijaču koji je ostvario čak 16 obrana te sjajnom otvaranju utakmice.

“Znamo što je Srbija. Ali kao što rekoh, gdje ćeš veće stvari i zadovoljstva nego igrati tu na Tašmajdanu, a ulog je plasman na Olimpijske igre protiv takve reprezentacije. To je ono za što se trenira, živi, sanja. Ja ću tako dočekati utakmicu i siguran sam da ću to prenijeti i na svoje momke i da ćemo svi zajedno sutra dati srca da budemo bolji. Ukoliko ne uspijemo, Bože moj, to je sport, ali ja vjerujem da imamo itekako dobre izglede za pobjedu”, najavio je finale izbornik Tucak.

Hrvatska je već igrala na ovom turniru protiv Srbije, a u prvoj utakmici je izgubila s jedan razlike, dok je iz utakmice ostalo dosta sudačkih “repova”.

“Igrali smo sa Srbijom već u skupini, tada su oni bili malo sretniji i spretniji i pobijedili no imamo šansu ispraviti to, očekuje nas odlična utakmica. Nadam se pobjedi”, rekao je uoči finala Lovre Miloš.

“Zasluženo ulazimo u finale, idemo po ono što smo došli. Sutra ćemo pokušati osigurati našu vizu za Tokio. Iako je Srbija blagi favorit s obzirom da igraju pred domaćom publikom mi se ne namjeravamo predavati. Nadam se da će sutra biti pune tribine i da ćemo odigrati odličnu utakmicu, a onda što bude. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Srbija nije lagan protivnik, dobri su na svakoj poziciji i biti će velika borba”, zaključio je kapetan reprezentacije Andro Bušlje.