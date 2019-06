FINALE SVJETSKE LIGE UŽIVO, SRBIJA – HRVATSKA 4-4: Sjajan ulazak Barakuda u utakmicu, ponovo pljesak za hrvatsku himnu u Beogradu

Srbija i Hrvatska igraju u finalu Svjetske vaterpolske lige u Beogradu. Pobjednik će izboriti plasman na Olimpijske igre, a razvoj događaja moći ćete uživo pratiti na portalu Net.hr.

UŽIVO

Finale Svjetske lige, Tašmajdan, Beograd

SRBIJA – HRVATSKA 4:4

13′ Izjednačenje. Filip Filipović je zabio za 4:4.

11‘ Novi brzi gol Srbije. Mitrović je zabio i Srbi su se približili na samo jedan razlike.

10′ Mandić smanjuje na dva razlike ipak. Odlično je ovo pogodio za smanjenje hrvatskog vodstva.

10‘ Počela je padati kiša na Tašmajdanu.

9′ Još jedan peterac za Hrvatsku i Fatović je siguran izvođač. Na drugoj strani Bijač ne da Srbima da se spuste na dva razlike.

9′ Krećemo u drugu četvrtinu.

8′ Joković zabija s pet metara i gotova je prva četvrtina. Hrvatska ide na mali predah s dva gola prednosti

8′ Ćuk je sad pogodio Aleksića u glavu i lopta se odbila u našu mrežu za 1:2.

6‘ Odlična reakcija Mitrovića koji je spasio Srbiju sada od tri gola zaostatka.

4′ Odličan ulazak Hrvatske u utakmicu. Iz peterca je zabio Vukičević.

3′ Prvi pogodak za Hrvatsku. Buljubašić je pokupio otpadak i zabio za vodstvo Barakuda.

1′ Krenula je utakmica u Tašmajdanu. Sretno, Barakude!

16:40 Intoniraju se nacionalne himne u prepunom Tašmajdanu i utakmica će uskoro početi. Pokoji zvižduk s tribina za himnu Hrvatske, ali ništa strašno. navijanje s tribina je korektno.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija će u nedjelju od 16.45 sati igrati protiv domaćina Srbije u finalu Svjetske lige. Pobjednik Svjetske lige izborit će nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine. Hrvatska je u polufinalu svladala Španjolce, dok je Srbija bila bolja od Australaca.

Hrvatska je do pobjede protiv Španjolske stigla ponajviše zahvaljujući iznimno raspoloženom vrataru Marku Bijaču koji je ostvario čak 16 obrana te sjajnom otvaranju utakmice.

“Znamo što je Srbija. Ali kao što rekoh, gdje ćeš veće stvari i zadovoljstva nego igrati tu na Tašmajdanu, a ulog je plasman na Olimpijske igre protiv takve reprezentacije. To je ono za što se trenira, živi, sanja. Ja ću tako dočekati utakmicu i siguran sam da ću to prenijeti i na svoje momke i da ćemo svi zajedno sutra dati srca da budemo bolji. Ukoliko ne uspijemo, Bože moj, to je sport, ali ja vjerujem da imamo itekako dobre izglede za pobjedu”, najavio je finale izbornik Tucak.

Hrvatska je već igrala na ovom turniru protiv Srbije, a u prvoj utakmici je izgubila s jedan razlike, dok je iz utakmice ostalo dosta sudačkih “repova”.

“Igrali smo sa Srbijom već u skupini, tada su oni bili malo sretniji i spretniji i pobijedili no imamo šansu ispraviti to, očekuje nas odlična utakmica. Nadam se pobjedi”, rekao je uoči finala Lovre Miloš.

“Zasluženo ulazimo u finale, idemo po ono što smo došli. Sutra ćemo pokušati osigurati našu vizu za Tokio. Iako je Srbija blagi favorit s obzirom da igraju pred domaćom publikom mi se ne namjeravamo predavati. Nadam se da će sutra biti pune tribine i da ćemo odigrati odličnu utakmicu, a onda što bude. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Srbija nije lagan protivnik, dobri su na svakoj poziciji i biti će velika borba”, zaključio je kapetan reprezentacije Andro Bušlje.