UŽIVO OD 12:15, ZUBČIĆ NA SVOM SLJEMENU HVATA REKORD KARIJERE: Može li najbolji hrvatski skijaš popraviti rezultat iz 2015. godine

Nakon što su skijašice prije tri dana odvozile svoju slalomsku utrku na zagrebačkom Sljemenu, isto će u srijedu od 12:15, u slalomskoj utrci Svjetskog kupa pokušati i skijaši. Među njima su i četiri hrvatska predstavnika, Filip Zubčić, Istok Rodeš, Samuel Kolega i Matej Vidović. Prva vožnja je na rasporedu od 12:15, a druga od 15:30 i obje možete pratiti u tekstnom prijenosu na portalu Net.hr.

UŽIVO PRVA VOŽNJA

10:22 – Čeka se početak utrke…

Što se tiče šansi hrvatskih skijaša najbolje kotira naš najbolji skijaš Filip Zubčić koji će startati brojem 16, dok će Istok Rodeš krenuti kao 33. , Vidović kao 52., a Kolega kao 53. po redu.

Ove godine neće biti podrške navijača uz stazu i u ciljnoj ravnini, a to je nešto po čemu je zagrebačka utrka bila možda i najpoznatija u svijetu skijanja, a razlog su, dakako, pandemija koronavirusa i epidemiološke mjere.

Zubčić, koji je trenutno osmi u ukupnom poretku Svjetskog kupa, hvatat će na Sljemenu svoj najbolji slalomski rezultat. Do sada je najviše dogurao do 15. mjesta i to baš na Sljemenu 2015. godine, kada je pobjedu odnio Austrijanac Marcel Hirscher.

Inače, Zubčić ove sezone skija u vrhunskoj formi, bio je prvi i treći u Santa Caterini, zatim u Alta Badiji 10. u tri veleslaloma. Ove sezone najbolji rezultat u slalomu ostvario je u Madonni di Campiglio i time je zavrijedio bolja startna mjesta u svojoj slabijoj disciplini.