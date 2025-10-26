Pratimo početak sezone za skijaše! Filip Zubčić traži svoj najbolji rezultat u Söldenu

Pratimo Filipa Zubčića u veleslalomu Söldena.

Uživo

- Utrka počinje u 10 sati. Filip Zubčić startat će deseti.

Najava

Nakon ženskog veleslaloma u Söldenu u kojem je Zrinka Ljutić završila na desetom mjestu, a slavila Julia Scheib, i skijaši će otvoriti svoju sezonu FIS Svjetskog kupa.

Naš predstavnik bit će Filip Zubčić koji će sa startnim brojem 10 loviti prve bodove ove sezone.

"Napokon počinje sezona, jedva čekam. Puno smo trenirali ove godine i jedva čekam pokazati što sam uspio napraviti u zadnjih sedam mjeseci. Pripremni period je bio jako dobar, u Ushuaiji smo 'pogodili' jako dobro vrijeme, uvjeti su bili fenomenalni i nadam se da će se to pokazati ove zime", izjavio je 32-godišnji Zagrepčanin uoči svog 11. starta na ledenjaku Rettenbach.

Nedjeljnu utrku će otvoriti Austrijanac Stefan Brennsteiner, a u elitnoj skupini su još Slovenac Žan Kranjec (2), najbolji skijaš svijeta Švicarac Marco Odermatt (3), brazilski predstavnik Lucas Pinheiro Braathen (4), Švicarac Thomas Tumler (5), Norvežanin Henrik Kristoffersen (6) i Švicarac Loic Meillard (7).

Start prve vožnje je u 10 sati, a druga bi trebala započeti u 13 sati. Prijenos je na Drugom programu HRT-a!

