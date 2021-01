UŽIVO, HRVATSKI SKIJAŠI NA KORAK OD REZULTATA KARIJERE: Zubčić u top 10, Kolega, Vidović i Rodeš u velikoj borbi za bodove

Drugu vožnju pratite od 15:30 na portalu Net.hr

Totalna senzacija na Sljemenu. Čak četvorica hrvatskih skijaša uspjela su ući u drugu vožnju utrke Svjetskog kupa. Naš najbolji skijaš Filip Zubčić zauzeo je izvrsno deseto mjesto ljestvice u prvoj vožnji i ima sekundu zaostatka za vodećim Clementom Noelom.

Odličan nastup imao je i Istok Rodeš koji je startao kao 33. u utrci i na kraju je doskijao do odličnog 17. mjesta, ali apsolutnu senzaciju napravili su Vidović i Kolega koji su uspjeli osigurati drugu vožnju sa startnih pozicija 52. i 53. Vidović je na 21. mjestu, a Kolega je 30. Druga vožnja počinje u 15:30, a moći ćete je uživo pratiti na portalu Net.hr.

UŽIVO DRUGA VOŽNJA

15:34 – Sala je također lošiji od našeg skijaša. I dalje je Kolega prvi.

15:32 – Kolega neće biti posljednji! Digurber je imao čak 87 stotinki zaostatka.

15:31 – Čini se ovako na prvu da je Kolega dobro odvozio, nije imao većih grešaka, vidjet ćemo kako će dalje.

15:30 – Prvi na stazu izlazi naš Samuel Kolega. Sretno!

15:22 – Čekamo početak druge vožnje, a naš skijaš Kolega starta prvi.

PRVA VOŽNJA

13:27 – I Kolega je uspio, 30. mjesto je osvojio. Imamo četvoricu u drugoj vožnji za sada.

13:26 – Vidović je odlično vozio imao je ispod sekunde zaostatka. Ulazi kao 21. u cilj imamo trojicu u drugoj vožnji.

13:25 – Uskoro će Vidović i Kolega.

13:19 – Kakva senzacija. McGrath je ušao 15. u cilj i pomaknuo je Rodeša na 18. mjesto.

13:09 – Nije loše vozio u prvom dijelu, imao je relativno mali zaostatak. Ostao je unutar jedne sekunde na trećem prolazu i u cilju je završio na 17. mjestu i to će mu vjerojatno biti dosta za drugu vožnju.

13:08 – Marchant je 26. Sada ide Rodeš.

13:06 – Razzoli, nekadašnji pobjednik sljemenske utrke, završava na 22. mjestu.

13:03 – Read je na 19. mjestu. Uskoro će i Istok Rodeš, on starta 33.

13:02 – Nordbotten je odlično krenuo, nije imao velik zaostatak, ali je pogriješio i do kraja nabio velik zaostatak te je na 23. mjestu.

13:00 – Gross ne ugrožava Zubčića, završio je na 22. mjestu. Loše, loše.

12:59 – Braathen je izletio sa staze.

12:57 – Haugan je loše odvozio i iza Filipa je, na 15. mjestu.

12:55 – Maurberger je odlično vozio sve do samog kraja i izletio je baš tamo gdje su i Zubčić i Norvežani imali problema.

12:54 – Hadalin je dobro vozio, imao je isto vrijeme kao vodeći i čak je u drugom prolazu ušao u prednost. U nastavku je nabio zaostatak od 42 stotinke i na koncu u cilj ušao kao peti. Zubčić je sada deseti.

12:53 – Pertl također izletava. Sjajno je to za našeg Zubčića koji je i dalje deveti.

12:49 – Hirschbuehl je izletio sa staze.

12:48 – Tanguy Nef iza Zubčića, na 16. mjestu je.

12:46 – Gstrein je išao sjajno u prvom dijelu vožnje, ali opet je svu prednost prosuo u drugom dijelu i na kraju je osmi. Dakle skinuo je Filipa i to za stotinku. Sada je Zubčić deveti.

12:44 – Moelgg nije loše vozio u početku, ali u nastavku utrke je sve prokockao i u cilj je ušao kao 17. Čudna je ova sljemenska staza.

12:43 – Grange je 14. na ljestvici i to znači da nema ugroze za našeg skijaša. Ostaje osmi Filip.

12:42 – Jakobsen je na 11. mjestu s ovećim zaostatkom.

12:40 – Zubčić nije krenuo najbolje, odmah u startu je imao 17 stotinki zaostatka. No, na drugom je prolazu sve vratio i ušao u tri stotinke prednosti. Zatim, je malo izgubio i u posljednjoj dionici proživio je pravu dramu. Na istim vratima gdje u Norveženi imali problema imao je i Zubčić i zamalo je pao, ali nekako se spasio i ušao je u cilj kao osmi. Ovo je fantastično.

12:37 – Michael Matt nije se baš proslavio i imao je golemi zaostatak 2.24 sekunde. Uvjerljivo zadnji. Sljedeći je Zubčić. Na Sljemenu pada snijeg, ali dobro je barem nema magle više.

12:36 – Feller je u prvom dijelu imao pola sekunde prednosti i u drugom dijelu je nešto izgubio, ali ostao je u prednosti da bi na kraju ipak nabio 51 stotinku zaostatka i završio je na trećem mjestu. Još je Matt pa onda ide naš Zubčić.

12:33 – Magle gotovo da više i nema, uvjeti su sad relativno dobri. Muffat-Jeandet je dobro odvozio i unutar sekunde je na četvrtom mjestu.

12:32 – Strasser je odlično odvozio prvi dio staze i bio je u prednosti, ali u nastavku je ispustio sve i nabio zaostatak te je na kraju završio na petom mjestu.

12:31 – Alex Vinatzer bio je jedan od favorita, ali zakačio je vrata i izletio sa staze.

12:30 – Dave Ryding je imao golemi zaostatak i sada je on posljenji.

12:28 – Korošilov je osmi, dakle zadnji je.

12:26 – Šteta, Meillard je izletio sa staze. Zakačio je vrata.

12:25 – Clement Noel je započeo dobro i imao je prednost, ali sve je prosuo i onda je u samom finišu povukao i skinuo Foss-Solevagga s prvog mjesta. Fantastična vožnja.

12:24 – Ramon Zenhaeusern je uvjerljivo zadnji s 99 stotinki zaostatka.

12:22 – Daniel Yule 77 stotinki zaostatka, sada je na petom mjestu.

12:21 – Pinturault je treći s 56 stotinku zaostatka. Čini se da je Foss-Solevag odvozio maestralno. Još da nije pogriješio pred ciljem bila bi razlika još veća.

12:19 – Schwarz je drugi ušao u cilj s 47 stotinki zaostatka.

12:18 – Foss-Solevaag je srušio odmah Kristoffersena i to s golemom razlikom od -0.67. Sjajno je odvozio sve do samog kraja kada je zamalo izletio i to na istom mjestu gdje i njegov sunarodnjak. Morat će paziti tu svi očito.

12:17 – Kristoffersen je stigao na cilj sa 1:00.48. Nije baš bio zadovoljan.

12:15 – Počela je utrka, prvi vozi Norvežanin i glavni favorit, Henrik Kristoffersen. Uz dugačku i tešku stazu, skijaše čeka i gusta magla pri samom vrhu vožnje.

12:12 – Čeka se početak utrke… Staza je zaista dugačka, ima 76 vrata, staza je dodatno soljena i bit će to dodatni napor za skijaše.

Što se tiče šansi hrvatskih skijaša najbolje kotira naš najbolji skijaš Filip Zubčić koji će startati brojem 16, dok će Istok Rodeš krenuti kao 33. , Vidović kao 52., a Kolega kao 53. po redu.

Ove godine neće biti podrške navijača uz stazu i u ciljnoj ravnini, a to je nešto po čemu je zagrebačka utrka bila možda i najpoznatija u svijetu skijanja, a razlog su, dakako, pandemija koronavirusa i epidemiološke mjere.

Zubčić, koji je trenutno osmi u ukupnom poretku Svjetskog kupa, hvatat će na Sljemenu svoj najbolji slalomski rezultat. Do sada je najviše dogurao do 15. mjesta i to baš na Sljemenu 2015. godine, kada je pobjedu odnio Austrijanac Marcel Hirscher.

Inače, Zubčić ove sezone skija u vrhunskoj formi, bio je prvi i treći u Santa Caterini, zatim u Alta Badiji 10. u tri veleslaloma. Ove sezone najbolji rezultat u slalomu ostvario je u Madonni di Campiglio i time je zavrijedio bolja startna mjesta u svojoj slabijoj disciplini.