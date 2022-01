Šestorica hrvatskih skijaša predvođenih Filipom Zubčićem, spremni dočekuju nastup na sljemenskom Crvenom spustu, na kojem će u srijedu pokušati ponoviti, a možda i poboljšati prošlogodišnje rezultate, kad su četvorica osvojili bodove za Svjetski kup, a trojica bili među 15 najboljih. Filip Zubčić je tada osvojio peto mjesto što mu je u tom trenutku bio najbolji slalomski rezultat u karijeri, a isti je slučaj bio s Matejom Vidovićem koji je završio kao 12. te sa Samuelom Kolegom koji je osvojio prve i jedine bodove u Svjetskom kupu završivši na 15. poziciji. Istok Rodeš je bio 23.

Toj četvorici će se 5. siječnja na startu pridružiti američki student Leon Nikić i debitant u Svjetskom kupu Tvrtko Ljutić. S obzirom na dosadašnje rezultate u ovoj sezoni najveća su očekivanja od Filipa Zubčića koji je osvajanjem 3. mjesta u Val d'Isereu već ostvario postavljeni slalomski cilj za ovu sezonu. Utrku možete pratiti uživo u tekstnom prijenosu na portalu Net.hr od 15 i 30.

15:28 - Objavljeno je nakratko kako je utrka otkazana, ali u prijenosu uživo na HRT-u kažu da to nije sto posto sigurno. Još se čeka, dakle.

15:14 - Utrka je pomaknuta za 15 minuta, dakle počet će u 15 i 45. Osim ako se ne otkaže. Temperatura je malo pala, ali sada je na stazi gusta magla i puše vjetar.

15:05 - Još je manje od pola sata do početka prve vožnje, a uvjeti su dosta loši zbog visoke temperature i južine koja već nekoliko dana grije Zagreb.

"Stvarno sam bio jako sretan da sam već u prvoj utrci došao do postolja. Puno smo trenirali slalom zadnjih par godina. Možda je bio malo iznenađujući rezultat za prvu utrku, ali dobro sam se osjećao. Nadam se da mogu do još kojeg postolja u slalomu", rekao je Filip koji je nekoliko dana proveo u krugu obitelji uglavnom se odmarajući.

"Jučer smo imali kratki trening na Sljemenu. Staza je dobro izgledala s obzirom na visoku temperaturu. Odmorio sam se, tako da sam spreman za ovaj siječanj."

Stanje staze će umnogome utejecati na rezultate skijaša, ali Zubčića to ne brine. Zapravo, raduje im se.

"Sigurno će staza biti dosta zeznuta. Za našu utrku je najavljena kiša ili snijeg. Ako će biti grbava, bit će fizički zahtjevna, a meni to odgovara. Dosta često sam radio dobre rezultate na teškim i dugim stazama."

Ono čega zasigurno neće biti je navijački huk uz stazu.

"To ne utječe na moju izvedbu. Kad stanem na start, onda sam fokusiran samo na stazu. Definitivno je puno bolje skijati kad ima ljudi, kad se navija. Zato je lijepo skijati u Svjetskom kupu, pogotovo na Sljemenu, gdje su naši navijači. Nadam se da će se sljedeće godine napuniti Sljeme. To bi bilo prekrasno", poručio je 28-godišnji Zagrepčanin.

Drugo najjače hrvatsko slalomsko oružje je Matej Vidović, Zubčićev sugrađanin i vršnjak, veteran Crvenog spusta, koji će po deveti put zaredom nastupiti na Snow Queen Trophyju. Na prva dva slaloma u ovoj sezoni osvojio je bodove - u Val d'Isereu je bio 19., a u Madonni di Campiglio je završio na 26. mjestu.

Prošlogodišnje 12. mjesto na Crvenom spustu njegov je najbolji rezultat u Svjetskom kupu, a ono čemu stremi je ulazak među deset najboljih.

"Na Sljemenu se odlično osjećam, domaća staza, puno smo ovdje trenirali kroz godine. Motivira me Top 10 rezultat. Vjerujem da to mogu. Skijam se bolje nego ikada. Vjerujem da će uskoro doći", optimističan je uvijek staloženi i realni Matej koji u najavljenim uvjetima ne vidi posebne poteškoće.

"Neće biti ništa posebno ove sezone. Na Sljemenu dosta često imamo proljetne uvjete. Snijega ima, podloga je napravljena. Neće biti nekih problema, nema nepoznanica."

Ako je do danas možda i bilo nekih sumnji oko nastupa Istoka Rodeša na 13. muškom izdanju sljemenskog slaloma za Svjetski kup, 25-godišnji Varaždinac ih je sam otklonio.

"Čuo na radiju da još nije sigurno, ali ja se planiram pojaviti na startu sa, mislim sa startnim brojem 32."

U Svjetskom kupu ga nije bilo gotovo godinu dana, od utrke u Kranjskoj Gori sredinom ožujka prošle godine. Netipična ozljeda lakta ga je odvojila od natjecanja za kojima žudi.

"Bilo mi je dosta bitno da otvorim sezonu na Sljemenu. To je staza koju znam i na kojoj mogu izvući više. Lakat nije na sto posto, ali ni ne mora biti, jer mogu skijati na sto posto. Na treninzima skijam iznenađujuće dobro, s obzirom da imam dva tjedna treninga. Idem bez ikakvog pritiska. Mislim da mogu iz sebe izvući nešto što imam u sebi nakon svih tih kilometara koje sam napravio kroz godine", rekao je Istok kojemu će na ruku ići i mekša podloga.

"Dobro da nije ledeno, a možda će biti grbavo pa bude još teže. Kaj god bude, bit će. Idem neopterećen na stazu."

Nastup na Sljemenu bi trebao biti početak redovitijih pojavljivanja u Svjetskom kupu.

"Mogu još četiri puta nastupiti u Svjetskom kupu, a da još uvijek imam status ozlijeđenog za sljedeću sezonu. No, to nije moja odluka koliko ću nastupati. Kaj se mene tiče, bio sam doma u Varaždinu i spakirao sam stvari do Schladminga", odlučan je Rodeš.

Velika očekivanja od novog sljemenskog nastupa ima i 22-godišnji Samuel Kolega.

"Prošle godine je leglo dobro. To je dobro za samopouzdanje. Uvijek imam velika očekivanja, više nego drugi. Uvijek mi je cilj prikazati svoje najbolje skijanje", rekao je Samuel koji na prva dva slaloma za Svjetski kup u ovoj sezoni još nije bio u borbi za bodove, ali ima pobjedu iz FIS natjecanja i zadovoljan je svojim skijanjem na treninzima.

Velika očekivanja ima i budući psiholog Leon Nikić, koji je za sljemenski nastup, svoj treći u karijeri, a prvi nakon 2020., doletio sa studija u SAD-u.

"Osjećam se dobro. Pripreme su bile jako dobre. Skupio sam malo manje dana nego prije prošle godine, jer smo na Aljasci imali malo problema sa stazama. Ovo mi je prvi nastup u Svjetskom kupu nakon dvije godine. Očekujem da uđem u prvih 30 i to je cilj", rekao je 22-godišnji Nikić koji će prije povratka na studij sudjelovati i na još jednoj FIS utrci u Austriji.

FIS utrke su skijaška svakodnevica 19-godišnjeg Tvrtka Ljutića koji će u srijedu na Sljemenu imati svoj debi u Svjetskom kupu.

"Ne znam što bih trebao očekivati i kako bi to trebalo izgledati. Bio bih zadovoljan jednim korektnim nastupom. To bi meni bilo dovoljno", rekao je stariji brat Zrinke Ljutić koja će dan prije njega pokušati osvojiti svoje prve bodove u najjačoj konkurenciji.

Da je u dobroj formi, Tvrtko je dokazao osvajanjem dva druga mjesta na FIS utrkama u Sloveniji uoči Božića.

"Sve koje sam skijao zadnjih mjesec dana bile su na visokom nivou. To mi je dalo samopouzdanja za ovu utrku", istaknuo je Ljutić i otkrio koji su mu savjet dali dečki iz reprezentacije:

"Samo su mi rekli da idem - 'full gas'."

Prva vožnja muškog slaloma na Sljemenu na rasporedu je u srijedu sa startom u 15.30 sati, dok će druga vožnja započeti u 18.40 sati.