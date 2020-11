USPJELA PROBA ZA OLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU: No, poprilično bizarno zvuči da su gledatelji bili u više navrata upozoravani da ne smiju vikati kako bi se ograničio mogući kapljični prijenos virusa

Gledatelji u više navrata upozoravani da ne smiju vikati kako bi se ograničio mogući kapljični prijenos virusa

Gimnastičko natjecanje “Prijateljstvo i solidarnost” koje se održava u Tokiju, a okupilo je 32 reprezentativaca gimnastičkih velesila Japana, Kine, Rusije i SAD-a, pokazalo se uspješnom probom uoči odgođenih Olimpijskih igara koje su na rasporedu sljedeće ljeto.

Natjecanje pratilo 2000 ljudi

Natjecanju u dvorani Yoyogi, koja ima kapacitet za 8700 gledatelja, pratilo je 2000 ljudi koji su bili raspoređeni na prikladan razmak, nosili zaštitne maske i prije ulaska u dvoranu su bili pošpricani sredstvom za dezinfekciju. Svima je u više navrata mjerena tjelesna temperatura i morali su redovito dezinficirati ruke. Istim mjerama su bili podvrgnuti i svi ostali koji su se našli u dvorani, od natjecatelja i sudaca do predstavnika medija.

Gledatelji su u više navrata upozoravani da ne smiju vikati kako bi se ograničio mogući kapljični prijenos virusa.

Natjecanje su uživo pratili brojni predstavnici japanske vlade i tokijska gradonačelnica Yuriko Koike.

Thomas Bach izrazio nadu

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach izrazio je nadu da će ovo gimnastičko natjecanje dati smjernice organizatorima za održavanje sigurnih Igara za natjecatelje, prateće osoblje i gledatelje.

“Ovim natjecanjem ćete pokazali da se sportska natjecvanja mogu održavati u sigurnim uvjetima uz poštivanje epidemioloških mjera. Ono nam daje samopozdanje u pripremama za buduće sportske događaje, a čiji će vrhunac biti odgođene Olimpijske igre u Tokiju”, poručio je Bach putem video veze na otvaranju turnira.

Gimnastičari su prije sudjelovanja na ovom natjecanju morali provesti najmanje dva tjedna u karanteni prije dolaska u Japan te proći više uzastopnih testiranja na novi koronavirus. Po dolasku u Tokio testiranja su bila svakodnevna, a obaveznu dvotjednu izolaciju pri dolasku u Japan izbjegli su podvrgavanjem strogom bio-protokolu.

Svi natjecatelji su bili smješteni u hotelu u kojem je svaka od delegacija imala jedan kat za sebe, a njihovo kretanje u hotelu i po dvoranama za treninge bilo je strogo ograničeno. Svatko je morao imati svoju posudu s magnezijem koji se koristi protiv znojenja dlanova kako bi vježbač mogao imati čvrst kontakt sa spravom.

‘Znam da je svima bilo teško živjeti po brojnim strogim pravilima’

Unatoč svim mjerama nastup Japanca Koeija Uchimure došao je pod znak pitanja nakon pozitivnog testa. No, pokazalo se da trostruki olimpijski pobjednik bio lažno pozitivan.

“Znam da je svima bilo teško živjeti po brojnim strogim pravilima. No, važno je da nas ovo natjecanje povede prema olimpijskim igrama. Ako ovdje ne ostvarimo svoje nade i snove, to nas neće odvesti do olimpijskih igara”, istaknuo je japanski gimnastičar u govoru na otvaranju natjecanja.

Svjetski prvak, Rus Nikita Nagornij je rekao kako će sljedeće olimpijske igre biti najvažnije natjecanje u životu za sve sportaše.

“Danas želim da svijetu pokažemo kako se olimpijske igre mogu organizirati i u vrijeme pandemije”, poručio je Nagornij.

Domaćin ovog SP-a trebala je biti Danska, ali…

Tijekom održavanja gimnastičkog turnira u Tokiju Svjetska gimnastička federacija je objavila da će japanski grad Kitakyushu biti domaćinom Svjetskog prvenstva u sportskoj i ritmičkoj gimnastici sljedeće godine. Po prvi put u povijesti će isti grad biti domaćinom oba natjecanja. SP u sportskoj gimnastici na rasporedu je od 17. do 24. listopada, a ritmičarke će se za odličja boriti od 26. listopada.

Domaćin ovog SP-a trebala je biti Danska, ali je u srpnju povukla svoje domaćinstvo. Japan je često bio domaćinom svjetskih gimnastičkih prvenstava, a posljednji put se to dogodilo 2011. kad je SP održan u Tokiju.