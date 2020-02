ALARM U HR VATERPOLU: Dogodile su se neke stvari u Budimpešti koje zabrinjavaju pred pakao u Rotterdamu; ‘Moramo napraviti sve za OI’

‘Uvjeren da imamo kvalitetu, da ćemo odraditi kako spada taj kvalifikacijski turnir i plasirati se na OI’

Upaljen je alarm u hrvatskom vaterpolu nakon što su Barakude u Budimpešti na EP-u ostale bez medalje, ali nema panike i sve se radi na tome da se neke stvari više ne ponavljaju na kvalifikacijama za OI. To nam je u razgovoru i sam kazao dopredsjednik, izvršni direktor i predsjednik Stručnog savjeta hrvatskog vaterpolo saveza, proslavljeni bivši vaterpolist Perica Bukić. Od nastupa na kontinentalnoj smotri na kojoj smo na kraju završili na 4. mjestu, prošla su 4 dana.

‘I da smo osvojili srebro, posao je samo napola napravljen’

Lagano se sliježu one prve impresije i emocije, “hlade” se glave, a neke ideje se znaju, ali i naziru. U konačnici, donose se i neke zasad još okvirne, prve osvrte i zaključke o tome što se dogodilo, odnosno čak prije se radi na tome što se mora popraviti da se ostvari onaj glavni cilj. A to je plasman na Olimpijske igre u Tokiju. I izbornik Ivica Tucak i Perica Bukić su nam u razgovoru u kontekstu kazali gotovo isto.

“I da smo osvojili srebro, posao je samo napola napravljen jer je samo pobjednik EP-a izborio vizu za Tokio”.

Olimpijske igre, naime, najbitnije su u kalendaru planova HVS-a i na turnir koji će se od 22. do 29. ožujka održati u Rotterdamu želja je doći u najboljem mogućem izdanju. Ulog je, jednostavno, prevelik. No, ono što brine nije to što smo ostali bez medalje, nego način na koji smo pali u nekim utakmicama.

‘Protiv Crne Gore imali smo pad u igri koji je bio alarm za izbornika i stožer’

Bukić je vrlo usko povezan i s radom reprezentativnog stručnog stožera, usko surađuje i s izbornikom Tuckom, pa je jasno da je neke analize, zaključke već donio…

“Možemo EP podijeliti u dva dijela. Prvi je uvodni dio, odnosno utakmice u skupini i četvrtfinale koje smo odradili na iznimno visokoj razini, ali u susretu sa Crnom Gorom u kojem smo pobijedili 11:10 imali smo jedan pad u igri koji je bio alarm za izbornika Tucka i njegov stožer. Taj alarm je i dalje upaljen. No, želim naglasiti kako nije to nešto što se u svijetu sporta ne vidi, često se dogodi da neka momčad padne u igri, da se rezultat iznenađujuće promijeni, ne u tvoju korist. Grčku smo pobijedili, taj smo dvoboj odigrali maksimalno koncetrirano. I čekala nas je Španjolska u polufinalu. Moram kazati da smo se mi nadali drugačije raspletu, jer ipak ovo Europsko prvenstvo ujedno je bilo i kvalifikacije za OI i čitav niz kalkulacija tko će na koga u četvrtfinalu, pa nakon toga u polufinalu, međutim na kraju se sve rasplelo na način da smo već nakon tog četvrtfinala i prolaza protiv Grka, shvatili da će za ići u Tokio trebati osvojiti zlato”, govori nam u uvodu razgovora Perica Bukić i nastavlja:

‘Mi ćemo 14. veljače imati i formalni sastanak stručnog savjeta’

“Drugi polufinalni par su bili Mađarska i Crna Gora, a niti jedna od navedenih reprezentacija nisu imale osiguran nastup na OI i mi smo bili svjesni da moramo dobiti i Španjolce i u finalu da bi osigurali Igre. Protiv Španjolaca smo ušli u utakmicu spremni i željni nadigravanja, željni da im vratimo za poraz sa SP-a. No, nismo uspjeli. Zašto, kako, zbog čega? To je sad na izborniku i njegovom stručnom stožeru. Mi smo čitavo vrijeme u Budimpešti, i Milivoj Bebić i Boško Lozica i Ognjen Kržić, te predsjednik Mladen Drnasin, znači upravni odbor i stručni savjet bili su zajedno sa izbornikom i igračima. Komentirali smo tu situaciju, pa i prije Španjolaca, ali posebno nakon. Što nam se dogodilo? Bila je to čvrsta i tvrda utakmica. Imali smo 6:6 krajem treće četvrtine, imali smo čak u tim trenucima i nešto više situacija, prilika za povesti, i onda nam se dogodio pad koncetracije, snage u zadnjoj četvrtini, to je sad na izborniku vidjeti što nam se točno dogodilo. Mi ćemo 14. veljače imati i formalni sastanak stručnog savjeta, u proširenom sastavu s predsjednikom i dopredsjednicima. Ali, svakako da ta utakmica nije završila onako kako smo se nadali. U sportu je to tako, ti svoje prilike ne iskoristiš, protivnik ti zabije. Čak 6 smo golova primili iz igre od ukupno 9, što je za tu razinu natjecanja previše”, objašnjava nam Perica Bukić i dodaje kako je realizacija Hrvatske s igračem više bila sjajna i kako nas je ona držala u igri, u nadi da će to sve skupa završiti puno bolje nego što je završilo…

‘Protiv Crne Gore bilo je slično kao protiv Španjolske, ako ne i gore’

“Nažalost, zbog jednog lošeg dana u smislu segmenta igranja obrane s istim brojem igrača, pa i u završnici nam je stao igrač više koji nam je do tada bio odličan, dogodio nam se taj poraz protiv Španjolske. Protiv Crne Gore bilo je slično, ako ne i gore. Fenomenalan ulazak u utakmicu, meni na 7.3 počinju stizati poruke čestitke na bronci, što ja inače, uvijek sam oprezan do zadnje minute doslovno s tim, jer znam što je sport. Uz to, imali smo i to iskustvo iz skupine, u susretu u kojem smo vodili 8:4 i 10:5, pa smo na kraju jedva izvukli tu utakmicu. Mislim da smo u toj drugoj utakmici s Crnom Gorom, i više nego protiv Španjolaca, primili smo previše golova iz igre. Naprosto, taj segment koncetracije u fazi obrane s istim brojem igrača ipak nije bio na potrebnoj razini. U fazi obrane dogodili su nam se propusti koji nam se ne bi smjeli događati. S tom jednom nesigurnosti u obrani došlo je i do nesigurnosti u napadu i mi smo potpuno neshvatljivo pali, kao što je neshvatljivo da smo mi protiv te iste Crne Gore samo prije dvije četvrtine zabili sedam golova, a u druge dvije zajedno tek jedan. Same činjenice, odnosno statistika govore gdje je problem, što se dogodilo. No, puno je lakše detektirati sam tijek utakmice i kad nam se dogodilo, pa čak i što nam se dogodilo, ali zašto nam se dogodilo i na koji način to spriječiti da se događa u budućnosti, to su već ozbiljnija pitanja koja će trebati podrobnije analizirati”.

Kvalifikacije za OI u Rotterdamu bit će paklene – samo smo si za to krivi

Na OI će nastupiti 12 reprezentacija. Sedam ih je već osiguralo nastup. To su europski prvaci Mađarska, svjetski prvaci Italija, pobjednici Svjetske lige Srbija, doprvaci svijeta Španjolska, pobjednici Panameričkih igara Sjedinjene Američke Države, najbolja momčad s područja Oceanije, reprezentacija Australije, najbolji iz Azije i Afrike (Kazahstan i Južna Afrika) te naravno domaćin Japan. Za preostala tri mjesta borba će se voditi u Rotterdamu. Bit će to nikad jači kvalifikacijski turnir na kojem moramo biti pravi. I zato takav pad u koncetraciji, u psihi i fizičkom dijelu na EP-u, ono je što brine…

Jer, izabranici Ivice Tucka igrat će protiv domaćina Nizozemske, a tu će još biti Crna Gora, Grčka, Rusija, Njemačka, Rumunjska, Francuska, Kanada, Brazil…

“Olimpijske igre su nama daleko najvažnije natjecanje, događaju se svake četiri godine i važnost tog sportskog događaja je najveće moguće prirode. Ovo četvrto mjesto na neki će nas naćin dodatno motivirati da još svi više u Savezu zbijemo redove. Jer, svaki uspjeh je uspjeh i organizacije i struke i igrača, jednako kao što je neuspjeh isto tako neuspjeh svih nas u vaterpolo sportu. Pokušat ćemo napraviti sve da, primarno, na kvalifikacijama koje neće biti formalne, koje će biti vrlo zahtjevne, na kojem ćemo imati osam dana osam utakmica, budemo na nivou. Tri reprezentacije s tog turnira imat će plasman na Igre. Znači, moramo ući u finale ili u utakmici za treće mjesto spašavati ono što se spasiti nan, uhvatiti taj zadnji avion za Tokio. Zbog svega viđenog na EP-u u Budimpešti i dalje je upaljen alarm, mi smo se već prije kad nismo izborili OI bili zabrinuti. Vidjeli smo da imamo određenih problema. Meni je čak i drago, osobno moram priznati što se tiče samih kvalifikacija, draže da smo završili 4. jer bi neka bronca ipak dijelom, ili većim dijelom, pomelo pod tepih probleme koje smo imali, i u tom segmentu kondicijske pripreme, pa i u segmentu obrane od kontranapada itd… Danas kad gledam, siguran sam da ćemo napraviti sve što je u našoj moći da u Rotterdam dođemo do kraja spremni, motivirani i psihički pripremljeni za odigrati jedan takav turnir koji je jako zahtjevan”.

‘Za vaterpolo bi bilo loše da se Hrvatska ne plasira na OI’

Vjerujemo da će naši vaterpolisti izboriti nastup na OI, jer u protivnom to bi bilo ravno katastrofi. Gubimo jedan trofejni sport na Igrama, a za hrvatski vaterpolo, uz rukomet najtrofejniji hrvatski sport, bio bi to veliki udarac…

“Tucak je izuzetno iskusan trener, iza sebe ima niz takvih ciklusa, važnih, najvažnijih, ovakvih, onakvih utakmica… I olimpijska finala, i svjetska finala, i svjetska zlata. On sigurno zna kako momčad pripremiti, a mi ćemo mu u svemu pomoći. Prvo što ćemo sad napraviti je da ćemo pokušati pomaknuti i kalendar regionalne lige i hrvatskog prvenstva, na način da nam reprezentacija dobije još tjedan dana više nego planirano. Da budu malo više zajedno, da u Rotterdam dođemo koliko je to god moguće, – spremni. Za vaterpolo bi bilo loše da se Hrvatska ne plasira na OI. Svjesni smo toga da se od nas očekuje uvijek zlato. Kad osvojimo srebro, kao što je to bio slučaj u Riju, imamo više kritika nego pohvala. Mi smo svjesni da sve ispod borbe za medalu na OI, za nas je neuspjeh. Ono što je za nas otežavajuća okolnost u ovom slučaju je to što se ja ne sjećam da je ikad vaterpolo sport ima toliko jakih reprezentacija. Znači, vi imate, osim Srbije i Hrvatske koje dominiraju zadnjih, rekao bi i 12, 15 godina, Mađarsku, Španjolsku, Italiju koje sigurni nikad nisu bile jače nego što su to danas. Ova nova pravila apsolutno pogoduju Španjolcima i Talijanima, nisu oni slučajno igrali finale EP-a prošle godine. Tako da se i tu moramo prilagoditi jednim dijelom. Tu je i Crna Gora koja, vidjeli smo u Budimpešti, je aposlutno ravnopravna svima. Pobijedili su svjetske prvake Talijane, nas u susretu za broncu nakon preokreta, vrlo tijesno izgubili od Mađara polufinale. Dakle, imamo 6 reprezentacija koja svaka može ići čak i do kraja. Tu su još i Grci i Rusi iz Europe, kad govorimo o OI tu su i SAD i Australija… No, ja sam uvjeren da imamo kvalitetu, da ćemo odraditi kako spada taj kvalifikacijski turnir, i plasirati se na OI”, zaključio je Perica Bukić.