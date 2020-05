Treninzi su mu bili ubitačni, ali rezultati govore sami za sebe. I zato oni smatraju da je upravo Hrvat najveći trener na svijetu trenutno i jedan od najboljih svih vremena

“Najveći trener na svijetu nije onaj za kojeg mislite.” Tako počinje veliki tekst u svjetski poznatom Wall Street Journalu. Da bi netko iz sportskog svijeta završio tamo, treba stvarno ostvariti nešto posebno, a četiri olimpijske medalje Ratka Rudića dovoljne su da ga autori slavnog lista Joshua Robinson i Ben Cohen proglase najboljim trenerom na svijetu.

Kako je nedavno objavio da odlazi u mirovinu, možda je sve to prošlo nekako dosta tiho, kao da smo se navikli na njegovu genijalnost kroz sve ove godine, no Amerikanci su mu posvetili uistinu iscrpan tekst.

Igrači ga se bojali i obožavali ga

Malen broj Amerikanaca uopće prati vaterpolo, zato ovo i je veliko iznenađenje. Autori su naveli da je Rudić bio velik autoritet te da su ga se neki igrači i bojali. Usporedili su ga sa slavnim NFL trenerom hrvatskog porijekla Billom Belichickom, ali su naveli i da je Rudić bio obožavan kao i John Woode, najuspješniji trener u povijesti sveučilišne košarke.

Rudićeva lista rekorda uistinu je impresivna. Slavni trener ima najviše nastupa na Olimpijskim igrama, trenirao je pet reprezentacija (Jugoslavija, Hrvatska, Brazil, SAD, Italija) te osvojio četiri olimpijske medalje. Rudića je pandemija koronavirusa praktički umirovila.

No imao je i on svojih „crnih rupa“. Na Olimpijskim igrama 2000. godine zbog sukoba sa sucima je zaradio godinu dana suspenzije, ali sve je to bilo zbog toga jer živi za vaterpolo.

Autori Wall Street Journala za Rudića su napisali da je on „Michael Jordan s boljim brkovima“. Treninzi su mu bili ubitačni, ali rezultati govore sami za sebe. I zato oni smatraju da je upravo Hrvat najveći trener na svijetu trenutno i jedan od najboljih svih vremena.