Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u susretu je 2. kola skupine A na Europskom prvenstvu u Budimpešti svladala Crnu Goru sa 11:10 te tako praktički osigurala izravni prolazak u četvrtfinale.

Uoči posljednjih osam minuta rezultat je bio 10:5 za Hrvatsku i činilo se kako je pitanje pobjednika riješeno. No, Crnogorci su zaigrali presing, potpuno otupili hrvatski napad, a golovima Obradovića i Brguljana vrlo brzo smanjiti na 10:7. Potom je udarac Jokovića u situaciji s igračem više zaustavila vratnica, pa je Petković u sljedećem napadu Crne Gore pogodio za 10:8.

Isti je igrač iskoristio igrača više i 2:58 minuta prije kraja smanjio na 10:9. Hrvatska je za manje od 10 sekundi potom opet izgubila loptu, a Vidović je dvije i pol minute prije kraja poravnao na 10:10. Tek tada je hrvatski izbornik Ivica Tucak pozvao igrače na dogovor i uspio nekako motivirati igrače da dobiju tu utakmicu.

Motivacija

„Momci, što smo se usr*li? Nebitno, igramo najnormalniju utakmicu. Ono što smo dogovorili. Ne smijemo gubiti ove lopte na vanjskoj liniji. Krenuli su nam u presing, razdvojili su nam prvu i vanjsku liniju. Šta smo se usr*li koji kur*c?“, rekao je Ivica Tucak na time-outu.

No čini se da je na neki način uspio provesti tu šok-terapiju. Garcia je na kraju uspio zabiti za pobjedu Hrvatske 11:10 i veliko olakšanje za Barakude koje su time osigurale nastup u četvrtfinalu.

“Dobro da se ovo dogodilo i da se unatoč tome dobila utakmica, dobro ćemo je izanalizirati. Dogodio nam se pad koncentracije misleći da je utakmica gotova i riješena, a u sportu toga nema. Prema tome ovo je jedna dobra opomena da nema završene utakmice dok sudac ne zažvizdi kraj. Ja sam to i rekao igračima na sastanku, krajnji fokus nam mora biti pobjeda nakon ukupne 32 minute igre. Ipak, dojam ne može pokvariti one odlične tri četvrtine utakmice i to je pravi put Hrvatske reprezentacije. Dobili smo utakmicu, prvi cilj je ostvaren, idemo dalje”, izjavio je Tucak poslije utakmice.

“U posljednjoj četvrtini pomislili smo da je utakmica gotova, da samo još treba proći tih posljednjih osam minuta. No, ekipa Crne Gore je pokazala da se sve može stići kada se grize do kraja, pa tako i pet razlike protiv nas. Na sreću na kraju smo zabili i taj pobjednički gol i ostvarili naš primarni cilj, a to je prvo mjesto u skupini i preskakanje osmine finala”, rekao je kapetan Bušlje.

Hrvatska će u 3. kolu u subotu od 16 sati igrati protiv Crne Gore, dok će četvrtfinalni nastup imati u srijedu 22. siječnja.