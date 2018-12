TOUR OF CROATIA: ‘Najljepša hrvatska razglednica’ posvađala bivše suradnike, utrka je najavljena, ali i odlazak na sud

‘Tvrdnja novog organizatora da se radi o petom izdanju utrke je obmana i laž’

Biciklistička utrka Tour of Croatia održat će se petu godinu zaredom od 23. do 28. travnja 2019. godine, priopćeno je iz Organizacijskog odbora utrke. Neki od najboljih svjetskih biciklističkih momčadi odvoziti će više od tisuću kilometara diljem cijele Hrvatske, od krajnjeg istoka do zadnje etape koja će završiti na samom jugu. Zasad se ne zna raspored utrke i dionice, ali je iz Ureda Tour of Croatia potvrđeno da će se održati šest etapa u šest dana te da će se uključiti i neki od gradova koji do sada nisu bili domaćini Toura.

Novi direktor utrke Ivan Črnjarić napomenuo je važnost utrke koja će se prenositi u 190 zemalja na svim kontinentima svijeta.

‘Po peti put…’

“Po peti put u svijet ćemo poslati najljepšu razglednicu Republike Hrvatske i svjedočiti nastupu nekih od najboljih svjetskih biciklista. Još jednom ćemo pokazati kako je Hrvatska najljepša kad se ujedini, kad se utrkom obuhvate svi njezini dijelovi i siguran sam da će svi građani tih dana opet disati zajedno i biti ponosni na ovaj jedinstveni spoj sporta i turističko-gospodarske promocije Hrvatske”, izjavio je Črnjarić.

Vrlo brzo nakon najave utrke stiglo je priopćenje koje je potpisao nekadašnji direktor utrke Vladimir Miholjević i u kojem se, među ostalime, navodi sljedeće:

“Biciklistička utrka Tour of Croatia za 2019. godinu nema nikakve veze s Tour of Croatia koju je moja tvrtka Top Sport Events d.o.o., u kojoj sam otpočetka jedini vlasnik, pokrenula i organizirala 2015., 2016., 2017. i 2018. godine.”

Slučaj ide na sud

“Osim 13 slova koja su sadržana u imenu Tour of Croatia, nova utrka nema nikakve veze sa dosadašnjim izdanjima Tour of Croatia. Istina je da ime utrke nije bilo registrirano pri Zavodu za intelektualno vlasništvo, što je nažalost iskoristio bivši suradnik Ivan Črnjarić i u svibnju ove godine zaštitio ime Tour of Croatia kao svoje privatno vlasništvo. Nažalost, to je moj naivni propust jer sam od samog početka smatrao da ova utrka treba pridonositi svima, a Tour of Croatia je u prve četiri godine svog održavanja pod mojom organizacijom dobio brojne nagrade, proglašen je sportskim događajem godine i najljepšom razglednicom Hrvatske u svijetu. Tvrdnja novog organizatora da se radi o petom izdanju utrke je obmana i laž…”

Miholjević navodi da je cijeli ‘slučaj Tour of Croatia’ na sudu.