TOMISLAV PUCAR DO NAJBOLJEG RENKINGA KARIJERE: Andrej Gaćina pao za dva mjesta

Tomislav Pucar napredovao za dva mjesta na najnovijoj ITTF ljestvici

Hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar napredovao je za dva mjesta na najnovijoj ITTF ljestvici i sada je 30. igrač svijeta što je njegov najbolji renking karijere. Pucar se u Top 100 probio u ožujku 2017. i to skokom sa 111. mjesta na 76. Nakon toga se više nije spuštao ispod stotog mjesta, a najniže je bio u rujnu 2017. kada je bio 94. No, uslijedio je lagani uzlet te je u veljači 2018. dogurao do 69. mjesta.

Pao na 89. mjesto, no od tada je ide samo prema vrhu

Iste godine u travnju je pao na 89. mjesto, no od tada je išao samo prema vrhu. U travnju 2019. je skočio za 12 mjesta te dogurao do 58. mjesta, a već sljedeći mjesec je napredovao za 15 mjesta te zauzeo 43. mjesto. Renking karijere i to 32. mjesto na svijetu ostvario je u rujnu 2019.

Od rujna do sada se cijelo vrijeme vrtio oko 32. mjesta, a ožujak 2020. donio mu je najbolji plasman na ljestvici Međunarodne stolnoteniske federacije.

Tomislav Frane Kojić nazadovao za dva mjesta

Novi-stari državni prvak Andrej Gaćina je pao za dva mjesta te je 46. na svijetu, dok je Tomislav Frane Kojić isto nazadovao za dva mjesta te je 100. na svijetu. Slijede Wei Shihao 226. (-5), Filip Zeljko 310 (+22), Tomislav Kolarek 424. (+36), Filip Čipin 657. (+229), Ivor Ban 755. (+253), Luka Martinek 861. (-25)…

Vodeću poziciju na svjetskoj ljestvici drži Kinez Xin Xu ispred sunarodnjaka Zhendonga Fana i Lonfa Ma. Najbolji neKinez je Japanac Tomokazu Harimoto na petoj poziciji, a najbolji Europljanin je Šveđanin Mattias Falck. Kod djevojaka Mateja Jeger je pala za tri mjesta te je 116. na svijetu. Ivana Malobabić je zadržala 183. mjesto, a Ida Jazbec se spustila za jedno mjesto te je 207.

Andrea Pavlović je sada 278

Velik skok i to 80 mjesta ostvarila je nova državna prvakinja Andrea Pavlović, koja je sada 278. Slijede Ivana Tubikanec 293. (-8) i Klara Cakol 298. (-5). Skok za 110 mjesta ostvarila je Dorina Srebrnjak te je sada 301. na svijetu. Sun Jiayi je 318. (-9), Petra Petek 339. (-6), Hana Arapović 752. (-7)…

Na vrhu je Kineskinja Meng Chen ispred sunarodnjakinje Yingsha Sun i Japanke Mime Ito.