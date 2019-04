TIN SRBIĆ OSVOJIO EUROPSKO SREBRO PA OSTAO BEZ MEDALJE! ‘Bio sam iznerviran…’

‘Baš kad sam se popeo na podij iz mene su izašli trema, nervoza i krutost i ušla je neka energija’

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio je u nedjelju srebrnu medalju u vježbi na preči na Europskom prvenstvu u poljskom Szczecinu nakon što je za svoju izvedbu u finalu dobio ocjenu 14.900. Bolji od njega bio je samo Nizozemac Epke Zonderland sa 15.266.

Za 22-godišnjeg Srbića ovo je prva medalja s europskih prvenstava, a najveći uspjeh koji pamti onaj je iz 2017. godine u Montrealu gdje je osvojio naslov svjetskog prvaka.

Nevjerojatno, ali…

U večernjim satima ponedjeljka Srbić se vratio u Hrvatsku, ali ne onako kako se nadao.

“Medalja je nestala. Bila je u ovoj torbi pa nije doputovala sa mnom, ali dobit ću identičnu. Drugu, ali istu kao i ova, samo je sad nemam sa sobom. Stavio sam je u torbu koja nije doputovala, nadam se da ćemo naći torbu, ako ne oni će mi poslati novu medalju. Organizacija buseva je bila katastrofalna, pa su dvojicu naših sa svom prtljagom i od ostalih poslali u jednom busu, a nas četvoricu bez prtljage u drugi. Tu se zagubila moja torba i nitko nema pojma gdje je. Nadam se da ćemo je naći u Berlinu ili u Poljskoj tko zna. Išli smo do Berlina, jedan bus jedan aerodrom drugi drugdje, bio sam iznerviran, ali sad je sve dobro”, kaže Srbić, a prenosi 24sata.hr.

Ništa mu, ipak, ne može pokvariti dobro raspoloženje nastupom i konačnim ishodom.

‘Znao sam da je to to’

“Presretan sam i zbog same vježbe koja je bila najbolja u karijeri, a i zbog rezultata naravno. Kad sam došao na podij, rekao sam si da ne želim biti treći, a biti prvi ipak je teško, i onda eto. Dao sam maksimum od sebe i jako sam sretan, malo sam iznerviran bio cijeli ovaj put jer su mi u Poljskoj izgubili torbu, pa sam bio i malo ljut. Sad sam sretan kad sam vidio prijatelje i obitelj.”

“Baš kad sam se popeo na podij iz mene su izašli trema, nervoza i krutost i ušla je neka energija. Kad sam krenuo u vježbu znao sam da je to to. Htio sam da sve bude savršeno, imao sam taj jedan poskok, može to još desetinku bolje. Kad sam vidio ostale i njihove odlične vježbe to mi je bilo dalo elan i snagu, a zacrtao sam da ne želim bit treći, pa ako već ne mogu pobijediti Zoderlanda barem da bude srebro, i tako je i bilo. S obzirom na to da mi je rekao poslije da je to najbolja vježba u njegovoj 15-godišnjoj karijeri, znamo da je to bilo jako dobro”, kazao je vrhunski hrvatski gimnastičar.