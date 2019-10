TIN SRBIĆ OSIGURAO NASTUP NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Seligman sišao sa sprave, mladi Nemčanin solidan

Prvoplasirani na konju s hvataljkama bio je Britanac Max Whitlock (15.266). Drugo mjesto pripalo je Ircu Rhysu McClenaghanu (15.200), dok je treći bio Chih Kai Lee iz Kineskog Tajpeha (14.966)

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić plasirao se u svoje treće finale svjetskih prvenstava. U današnjim kvalifikacijama Stuttgarta Tin je za svoju vježbu dobio ocjenu 14.833 te u konačnici završio kao trećeplasirani.

Treći je ovo Tinov nastup na svjetskoj smotri, a ujedno i treće finale. Prvo, ono u Montrealu, donijelo mu je zlatnu medalju i titulu svjetskog prvaka na preči, dok mu je drugo, ono prošlogodišnje iz Dohe, donijelo četvrto mjesto.

ŽESTOKA REAKCIJA JOŠKA VLAŠIĆA NA PROZIVKE SANDRINA TRENERA: ‘Ako pišaš, ne radi to uz vjetar’

U današnjim kvalifikacijama Tin je bez većih pogrešaka izveo svoju vježbu početne ocjene 6.2, a boljim su se od njega pokazala samo dvojica gimnastičara – Chia-Hung Tang (14.933) iz Kineskog Tajpeha te Amerikanac Samuel Mikulak (14.866).

“Ne mogu ovo usporediti ni sa čime prije, u karijeri, općenito u mom životu. Ovo je jedna situacija koja je bila neizdrživa sama po sebi. Kad sam krenuo, rekao sam si “to je to, čupam do kraja,” iskren je bio Tin.

‘Nisam svjestan što sam napravio’

Plasman u finale znači da Srbić gotovo sigurno ima i plasman na Olimpijske igre, za što će potvrdu, kao i Ana Đerek, dobiti u nedjelju po završetku natjecanja.

“Nisam još iskreno svjestan i ne znam još što sam napravio. Vjerujem da je tu Tokio. To je bio moj san od kad sam bio malo dijete i ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Vjerujem da svi koji su u finalu su ionako već u Tokiju s ekipama i da sam osigurao OI,” dodao je.

Finale preče na Svjetskom prvenstvu u Stuttgartu na rasporedu je u nedjelju.

“Iskreno, ovih osam dana koliko smo tu nisam uspio niti jednu sekundu pomisliti o finalu. Meni je ovo toliko stvaralo pritisak i samo sam razmišljao o kvalifikacijama. Svaki dan sam po sto puta prošao vježbu u glavi. Sad mogu početi razmišljati i o finalu. Imam pet, šest dana i idem jaču vježbu. Sad sam išao start 6.2, u finalu idem 6.5, najjaču vježbu koju ja mogu, i to je to, nema filozofije. Idem se probati boriti za medalje.”

Seligman razočarao

Osim Tina Srbića u današnjim su kvalifikacijama nastupili i iskusni Robert Seligman te mladi, novopečeni senior, Mauro Nemčanin – obojica na konju s hvataljkama.

Prošlogodišnji doprvak Europe te višestruki finalist svjetskih i europskih prvenstava Robert Seligman, nažalost, zbog pada je svoj nastup u današnjim kvalifikacijama završio na 150. mjestu s ocjenom 11.333.

“Ne znam ni sam zašto sam sišao sa sprave. Doslovno nisam ništa pogriješio niti sam igdje zapeo. Forma je bila nevjerojatna. Najviše mi je žao što sam razočarao trenera i one koji su vjerovali u mene. Nemam nikakvih problema u svojoj vježbi ali sigurno postoji razlog zašto se ovo desilo,” osvrnuo se Seligman na svoj nastup.

Mauro Nemčanin kao debitant na velikom seniorskom natjecanju ostvario je solidan rezultat, 66. mjesto (12.866), završivši svoju vježbu bez većih pogrešaka.

“Prezadovoljan sam sa svojom odrađenom vježbom. Kako je bilo planirano, tako se i ostvarilo. Odradio sam vježbu najbolje što sam mogao, odnosno onako kako sam odrađivao na treninzima i jednostavno, ovo natjecanje me jako motiviralo za dalje. Motiviralo me za daljnji trenažni postupak. Sljedeće godine pokušat ću se kvalificirati na više velikih natjecanja koja će me dodatno motivirati,” nije krio zadovoljstvo Mauro.

Prvoplasirani na konju s hvataljkama bio je Britanac Max Whitlock (15.266). Drugo mjesto pripalo je Ircu Rhysu McClenaghanu (15.200), dok je treći bio Chih Kai Lee iz Kineskog Tajpeha (14.966).