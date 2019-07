SUMAJSTORČIĆ POSTAVILA NOVI NACIONALNI REKORD, 16-GODIŠNJA ERCEG 33.: Regan Smith ima novi juniorski rekord

Matea Sumajstorčić postavila novi nacionalni rekord na 800 metara slobodno

Hrvatska plivačica, 20-godišnja Matea Sumajstorčić postavila je novi nacionalni rekord na 800 metara slobodno u kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuu s vremenom od 8:48.61 minuta, no to joj je bilo dovoljno samo za 25. mjesto. Sumajstorčić je u Gwangjuu popravila osobni rekord za čak 4.28 sekundi i pritom za 52 stotinke srušila tri godine star hrvatski rekord Matee Samardžić. No, za plasman u finale trebalo je plivati gotovo 20 sekundi brže, odnosno 8:29.70 ili bolje.

Leah Smith najbrži

Najbrža u kvalifikacijama bila je Amerikanka Leah Smith sa 8:17.23 ispred sunarodnjakinje Katie Ledecky sa 8:17.42 i Australke Ariarne Titmus sa 8:19.43.

Bruno Blašković podbacio je u kvalifikacijama na 50 metara slobodno, on je s rezultatom 22.55 sekundi zauzeo 33. mjesto. Vrijeme u Gwangjuu je za 49 stotinki slabije od Blaškovićeva osobnog rekorda postavljenog prošle godine, a da je plivao na razini svog najboljeg rezultata izborio bi ulazak u polufinale u koje se ulazilo sa 22.21 ili boljim rezultatom. Najbolji u kvalifikacijama bio je Amerikanac Caeleb Dressel sa 21.49 ispred Britanca Benjamina Prouda sa 21.69 i Rusa Vladimira Morozova sa 21.70.

Ana Herceg zauzela 33. mjesto

U kvalifikacijama na 50m slobodno nastupilo je čak 129 plivača.

Mlada Ana Herceg, koja će tek sljedećeg mjeseca napuniti 16 godina, zauzela je 33. mjesto u kvalifikacijama na 200 metara leđno. Članica riječkog Primorja plivala je 2:16.29 minuta, što je za gotovo tri sekunde slabije od njezina osobnog rekorda. Herceg je ranije ove godine plivala 2:13.33, a za polufinale je trebalo ostvariti rezultat od 2:11.08 ili bolji.

Regan Smith ima novi juniorski svjetski rekord

Najbrža u kvalifikacijama bila je 17-godišnja Amerikanka Regan Smith s novim juniorskim svjetskim rekordom od 2:06.01 ispred Mađarice Katinke Hosszu sa 2:08.34 i Talijanke Margherite Panziere sa 2:08.51.