SUKNO OBJASNIO SITUACIJU S PRO RECCOM: ‘U klubu su znali da je to jedino rješenje i oni nisu bili za to’

Sandro Sukno vratio se u Hrvatsku i kreće s oporavkom nakon operacije srca

Hrvatski vaterpolist i kapetan reprezentacije Sandro Sukno (27) jučer se vratio u Hrvatsku nakon operacije srca u Clevelandu. Najbolji vaterpolist svijeta sretan je jer se vratio doma, posebice nakon napornog puta. Naglasio je kako su doktori bili za sada zadovoljni.

SANDRO SUKNO VRATIO SE KUĆI NAKON OPERACIJE: ‘Idem korak po korak, nadam se da ću se vratiti vaterpolu’

Na ljeto bi mogao početi trenirati

“Neka očekivanja su da će sljedeći pregledi biti petog mjeseca, početkom šestog i ako tada bude sve uredu, što očekujem, s laganim bih treninzima mogao tada početi”, rekao je Sukno za Novu TV.



Sandro ne odustaje od nauma da ponovno zaigra vaterpolo. Od lipnja nada se treninzima te planiranju nastavka karijere.

Bivšem klubu ništa ne zamjera

“Mislim da će to biti slatke brige, razmišljati za koga ću igrati. Vaterpolo mi je u krvi, cijeli život se bavim tim, naravno da mi fali, ali ako samo uspio proći sve ovo, nemam sada razloga žuriti i čekat ću smjernice od doktora. Mislim da je tako najlakše i mislim da će najpametnije. Mislim da ću biti na raspolaganju i treneru i reprezentaciji i ima s kime bih se trebao početi vraćati u formu”, rekao je Sukno koji bivšem klubu Pro Recco ništa ne zamjera jer su mu raskinuli ugovor.

“U klubu su znali da je to jedino rješenje i oni nisu bili za to. Ja sam se sam za to odlučio i mislim da im je teško nešto zamjeriti, između nas je gotova priča. Ja se nadam da ću igrati vaterpolo i to je najbitnija stvar”, zaključio je Sukno.