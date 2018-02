STOCH ZA POVIJEST: Samo su dvojica prije njega uspjela ovo čime se sad može hvaliti poljski majstor skijaških skokova

Andreas Wellinger bio je drugi, Robert Johansson treći

Poljak Kamil Stoch (30) obranio je naslov olimpijskog pobjednika u skijaškim skokovima na velikoj skakaonici na ZOI u Pjongčangu i tako postao treći skakač u povijesti kojemu je to uspjelo.

Stoch, koji je prije četiri godine u Sočiju osvojio zlata i na maloj i na velikoj skakaonici, u subotu je slavio sa 285.7 bodova zahvaljujući skokovima od 135.0 i 136.5 metara. Srebro je sa 3.4 bodova manje osvojio zlatni s male skakaonice otprije tjedan dana Nijemac Andreas Wellinger (22), on je nakon prve serije bio peti sa 135.5 metara, da bi ga nalet vjetra u drugoj seriji odbacio do 142.0 metra. Iako je Wellinger u dva skoka ostvario šest metara veću duljinu, zlato je osvojio Stoch zbog kompenzacije za vjetar.

Broncu je, kao i prije tjedan dana na maloj skakaonici, osvojio Norvežanin Robert Johansson (27) sa 275.3 bodova (137.5 i 134.5 metara).



Ruud i Nykaenen

Prije Stocha dva uzastopna zlata na velikoj skakaonici osvajali su Norvežanin Birger Ruud (1932, 1936) i Finac Matti Nykaenen (1984, 1988).

Sjajni Poljak, koji je ove sezone po drugi put u karijeri osvojio “Novogodišnju turneju” i to pobjedama na sve četiri skakaonice, prije tjedan dana je imao priliku postati i prvi skakač s dva uzastopna zlata na maloj skakaonici, ali je nakon drugog mjesta u prvoj seriji podbacio u drugoj i na kraju završio kao četvrti.

Wellinger je, pak, umalo ponovio uspjehe Nykaenena (Calgary 1988) Švicarca Simona Ammanna (Salt Lake City 2002, Vancouver 2010) i Stocha (Soči 2014), koji su na istim Igrama osvajali zlata i na velikoj i na maloj skakaonici.

Rezultati:

1. Kamil Stoch (Polj) 285.7

2. Andreas Wellinger (Njem) 282.3

3. Robert Johansson (Nor) 275.3

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 273.1

5. Johann Andre Forfang (Nor) 271.6

6. Michael Haybock (Aut) 267.7

7. Karl Geiger (Njemy) 267.6

8. Andreas Stjernen (Nor) 267.3

9. Richard Freitag (Njem) 260.0

10. Peter Prevc (Slo) 258.0

10. Dawid Kubacki (Polj) 258.0

10. Ryoyu Kobayashi (Jap) 258.0