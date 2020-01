ŠTO SE DOGODILO, ZAŠTO SMO SE NEOBJAŠNJIVO RASPALI NA EURU? ‘Pogriješili smo u jednom. Sad ću vam reći što je bio naš najveći problem…’

‘Nismo bili dovoljno fizički pripremljeni, ne na razini dostatnoj, potrebnoj za osvajanje europskog zlata. Dolazilo je do pada. Naravno, kad nemate snagu i moć, onda je to usko povezano i u čistoj korelaciji s mentalnom stabilnošću i mentalnom snagom’

Vaterpolo reprezentacija Crne Gora je u nedjeljnoj utakmici za treće mjesto režirala preokret i ostavila hrvatske vaterpoliste bez medalje na Europskom prvenstvu u Budimpešti, a ostali smo na kraju i bez plasmana na Olimpijske igre u Tokio. Bio je to čak peti poraz naših vaterpolista u šest susreta za broncu na europskim prvenstvima, koji su tako ostali na četiri medalje osvojene na EP-ima. Barakude su osvojile zlato (2010.), dva srebra (2003., 1999.) i broncu (2018.)…

Protiv Crnogoraca za broncu u tri navrata imali i četiri gola prednosti, ali…

Hrvatska je protiv Crnogoraca u tri navrata imala i četiri gola prednosti (6:2, 7:3, 8:4), no nije to uspjela obraniti. Crna Gora je uspjela preokrenuti rezultat, a minutu prije kraja i povesti sa 10:9. Hrvatska je imala napad za produžetak, ali Maro Joković nije bio precizan. Nažalost, hrvatski vaterpolisti nisu se uspjeli oporaviti nakon poraza u polufinalu od Španjolske (8:9) i porazom od Crne Gore zaključili su europsku smotru nakon koje je u hrvatskoj javnosti ostalo dosta upitnika, a zasigurno je najveći na pitanje – što se dogodilo u Budimpešti? To smo upitali izbornika Ivicu Tucka…

‘Preuzimam odgovornost na sebe’

“Dogodilo se protiv Crne Gore u utakmici za treće mjesto da je protivnik bio bolji, u sportu je to tako. Analizirajući nas, jer prvo moramo početi od sebe, ja u ovom slučaj prvi od sebe jer je odgovornost na meni pa onda i svi ostali, sigurno da nismo bili dovoljno fizički pripremljeni, ne na razini dostatnoj, potrebnoj za osvajanje europskog zlata. U tom dijelu ja preuzimam odgovornost na sebe. Da li smo pogriješili u tom prekratkom vremenu koje smo imali za pripreme, nedovoljnom vremenu da išta značajnije promjenimo u stanju igrača, da li smo možda pogriješili s putem u Australiju, iako smo tamo imali sjajne uvjete i tri fenomenalne sparing utakmice, iako smo bili gosti njihovog Saveza, da li smo pogriješili s tim, e to je pitanje koje mi se sad vrti po glavi?”, kazao nam je u uvodu razgovora Ivica Tucak i dodao:

“Preuzet ću časnu odgovornost na sebe i kazati da smo pogriješili. Kad kažem da nismo bili dobro fizički pripremljeni, onda nikakve dileme nema da smo svaku utakmicu, i taj dvoboj za broncu, počinjali i njen veći dio bili na vrhunskoj razini. No, dolazilo je do pada u igri. Naravno, kad nemate snagu, kad nemate moć, onda je to usko povezano i u čistoj korelaciji s mentalnom stabilnošću i mentalnom snagom. Nama je u tim trenucima ponestajalo i razboritosti i odlučnosti, kako se utakmica bližila svome kraju. Mi smo momčad koja zna i koja je već pokazivala da zna privesti utakmicu svome kraju, one koje su stresne, one koje su teške i neizvjesne… No, u Budimpešti to nije bio slučaj, ali bio je slučaj da smo sve susrete na turniru otvorili izvanredno. Postojala je i želja, i volja, i dobra priprema utakmice, angažman svih igrača. Međutim, nema nikakve dileme, i to je jedan kroz jedan, da je uslijed pada fizičke pripreme došlo i do pada koncetracije. I to je ono što nas je koštalo glave. Jasno je da auto može voziti brzo do kraja jedino kad je puno goriva, jer i tada je vozač koncetriraniji i auto ide dobro. Kad je rezervoar prazan, onda je i koncetracija vozača loša”.

Koncetracija i mentalna snaga ispod nivoa

Koncetracija i mentalna snaga na turniru bili su ispod nivoa. Posebno se to vidjelo u onoj prvoj utakmici protiv Crne Gore u skupini, s kojom smo osigurali plasman u polufinale, a u kojoj smo se doveli u bespotrebnu dramu. Na kraju treće četvrtine vodila je Hrvatska 10:5, a onda se dogodio brodolom kakav je teško opisati. Crnogorci su u posljednjoj dionici zaigrali presing, potpuno otupili hrvatski napad i na kraju došli u priliku za pobjedu, no na sreću nisu uspijeli.

No, ono što su propustili u toj utakmici naplatili su u bitnijoj za medalju. Hrvatska je u tri navrata imala i četiri gola prednosti (6:2, 7:3, 8:4), no nije to uspjela obraniti. Crna Gora je uspjela preokrenuti rezultat, a minutu prije kraja i povesti sa 10:9. Hrvatska je imala napad za produžetak, ali ništa nije bilo od Jokovićevog spomenutog pokušaja. Igra naših vaterpolista bila je bezidejna, šutiralo se iz loših situacija, ili se pak ziceri nisu pospremali što se ne smije događati, ne ako se misli osvojiti medalja, ne u toj mjeri. Loša sjećanja na ogled iz skupine tako su se vratila i presudila…

“Imali smo mi crnih rupa, padali smo mi i u ostalim utakmicama, ne samo protiv Crne Gore. Evidentno je i činjenica da smo mi sve te utakmice, znači dva put protiv Crne Gore, protiv Grčke u četvrtfinalu i Španjolske u polufinalu prvenstva, pali u zadnjem periodu, da smo imali pad u posljednjoj četvrtini igre. Mi smo i protiv Grka imali vodstvo od 5-6 razlike, pa smo pali na dva-tri. Sa Španjolcima smo čitavu utakmicu igrali na gol. Možda da se taj dvoboj u polufinalu uspio prelomiti u našu korist, danas bi pričali drugu priču. No, mi u tom dvoboju nismo u odlučujućim situacijama, kad smo trebali pobijediti, nismo smijeli primiti neke golove, konkretno sad pričam o Španjolskoj. No, mi smo ih dobili i nismo ih dali. Znači, ponovno je bilo došlo do jednog pada, mentalnog, koji je pak uvjetovan jednim nedostatkom u tom trenutku stanja kad se osjećaš jakim, moćnim, sigurnim… E, onda si ti odlučan, onda nemaš straha za lakše realiziranje u stresnim situacijama. To su utakmice izuzetno stresne, a da bi znao reagirati u takvim trenucima ti moraš biti na 100% svojih mogućnosti”.

‘Momci, što smo se usr*li?’

Zanimljiv je time-out Tucak odradio u prvoj utakmici protiv Crne Gore. Vidović je dvije i pol minute prije kraja poravnao na 10:10, a izbornik je tek tada pozvao igrače na dogovor i uspio nekako motivirati igrače da dobiju tu utakmicu…

“Momci, što smo se usr*li? Nebitno, igramo najnormalniju utakmicu, ono što smo dogovorili. Ne smijemo gubiti ove lopte na vanjskoj liniji. Krenuli su nam u presing, razdvojili su nam prvu i vanjsku liniju. Šta smo se usr*li koji kur*c?“, rekao je Ivica Tucak na time-outu i na neki način uspio šok-terapijom probuditi svoje igrače. Garcia je na kraju uspio zabiti za pobjedu Hrvatske 11:10 i veliko olakšanje za Barakude koje su time osigurale nastup u četvrtfinalu.

“Tada kad sam im to rekao meni još uvijek nije bilo jasno u čemu leži problem. U toj prvoj utakmici s Crnom Gorom mislio sam da je pad u igri bila slučajnost. Međutim, kad se dogodio taj isti pad u četvrtfinalu protiv Grčke, kao i u datim trenucima protiv Španjolske, onda mi je bilo sasvim jasno da nismo bili adekvatno i dovoljno pripremljeni. Momcima nemam ništa za zamjeriti. Oni će za mene uvijek biti najbolji. Mi smo jedna obitelj. Oni su i sami svjesni da smo propustili lijepu priliku za osvajanje bronce, što bi bio jedan lijepi rezultat. E sad, zašto smo mi tako razmazili hrvatsku sportsku javnost da kad i osvojimo srebro na SP-u ili kad smo osvojili na OI u Riju srebro, a svjedok sam toga, i svjetsko srebro u Kazanu kad smo osvojili, bili smo dočekani s milijun kritika. Ne smeta to nama, dapače, nama je bitno igrati za Hrvatsku, volimo braniti boje naše zemlje i siguran sam da ćemo iz ovog izvući poruke, sve ćemo dobro izanalizirati. Primarni i glavni cilj ostaje nam i dalje Tokio”, objašnjava nam Tucak i nastavlja:

‘Moramo biti spremni za kvalifikacije za OI’

“Prema tome, moramo biti spremni za kvalifikacije. Taj će turnir biti jako stresan i zahtjevan, a ponovno nećemo imati vremena za pripremu. Od ovog sam trenutka rekao igračima da apeliram na njih da naprave sve, i kroz rad po klubovima, da dođu na reprezentativno okupljanje što spremniji, da odradimo taj turnir, a onda ćemo, ja se nadam, imati dovoljno vremena, čitavo ljeto, da se pripremimo na najbolji način za OI. I da smo na EP-u uzeli broncu ili srebro, da na OI ne napravimo ono što želimo, nama ta europska medalja ništa ne bi značila. Apsolutno ništa. Nama su OI glavni i osnovni cilj. Znate, nekad je dobro u životu dobiti po nosu, šamar, da ti pokaže da u ovom trenutku nije onako kako bi trebalo biti, za ubuduće”.

‘Pred početak priprema stanje određenih igrača bilo je jako loše’

I za kraj izbornik nam je rekao:

“Kao što preuzimam odgovornost na sebe, isto ću tako naglasiti da 10. prosinca, pred početak priprema, znači nismo imali niti deset dana priprema (Božić, Nova godina, put u Australiju), stanje određenih igrača bilo je jako loše. Ne, ne želim govoriti imena igrača o kojima se radi. Nikad, ali nikad u životu ne bih iznosio detalje razgovora s mojim igračima. Rekao sam već dvojici s kojima sam pričao, to će uvijek biti dio naše obitelji. Ja stojim ispred svojih igrača, odnosno stojim iza njih. Uvijek sam tu za njih i nedam na svoje dečke. No, isto tako ću znati biti kritičan prema onima za koje smatram da mogu i moraju bolje. Sve skupa je moglo drugačije završiti za tu jednu loptu. Mogla nas je taj jedna lopta odvesti u finale i mogli smo osvojiti EP, pa bi drugačije pričali. Neću sad ovo gledati kao tragediju, mi smo ipak na kraju 4., ispred jednog aktualnog svjetskog prvaka Italije, ispred aktualnog olimpijskog pobjednika Srbije, ispred jedne Grčke koja je itekako ozbiljna momčad. Ali, da smo mogli više, mogli smo”, zaključio je Ivica Tucak.