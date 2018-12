STIPANOVIĆ I FANTELA IZVAN TOP 10: Finale prestižnog natjecanja nije bilo u znaku Hrvata

Tonči Stipanović i Šime Fantela izvan Top 10 plasmana

Nakon četiri održana plova na finalu Star Sailors League u klasi Zvijezda na Bahamima Brazilac Robert Scheidt vodi dok su hrvatski jedriličari Tonči Stipanović i Šime Fantela izvan Top 10 plasmana.

Šesto izdanje ovog prestižnog natjecanja zakasnilo je jedan dan, jer se vjetar nije smilovao jedriličarima, ali je zato drugi dan bio pun drame. Održana su četiri plova u kojima su pobijedila četiri različita jedriličara, a posljednji plov održan je po kiši i vjetru jačine 25 čvorova.

‘Imali smo dobar start. Nismo zaglavili u floti, a tako je lakše jedriti’

Prvi i drugi plov dana osvojili su Brazilci Robert Scheidt i Henry Boening te Lars Grael i Samuel Goncalves.

“Imali smo dobar start. Nismo zaglavili u floti, a tako je lakše jedriti, jer se ne moraš probijati kroz šumu brodova”, pojasnio je dvostruki osvajač medalje na OI Lars Grael.

Najuspješniji jedriličar u finalima Star Sailors League Mark Mendelblatt slavio je u trećem plovu ispred poljske posade Mateusz Kusznierewicz i Dominik Žycki.

“Nas nekoliko se odvojilo do flote prilično rano, a tijekom jedrenja odabrali smo pravu bovu. Kusznierewicza smo uhvatili kada nam je došao sjajan reful. To nas je dovelo u poziciju da kontroliramo regatu, a kasnije i pobijedimo, ispričao je Amerikanac.

Četvrti plov – pravi jedriličarski klasik

Četvrti plov dana pretvorio se u pravi jedriličarski klasik. Nebo se zatamnilo, kiša počela padati, a ugodan tropski povjetarac se na Bahamima pretvorio u oluju. U takvim se uvjetima sjajno snašao stari majstor Augie Diaz čiji je ples po kiši bio nedostižan za sve ostale. Scheidt je drugim mjesto osigurao lidersku poziciju, a u stopu ga je pratio Mendelblatt.

Hrvatski jedriličari zbog svojih su velikih uspjeha već nekoliko godina uspješni sudionici jedne od najprestižnijih svjetskih regata. Ove godine su u Nassauu zlatni olimpijac iz Rija u klasi 470 I svjetski prvak u klasi 49 Šime Fantela, koji jedri u posadi s Antonijom Arapovićem, te srebrni iz Rija Tonči Stipanović čiji je partner na Bahamima Portugalac Frederico Melo.

Splićanin malo bolje otvorio finale

Splićanin je malo bolje otvorio finale. U prvom je plovu bio sjajan peti, ali u ostala tri ispao je iz Top 10 (18., 13. i 17.). Stipanović je trenutačno na 14. mjestu, a od plasmana u drugi krug natjecanja udaljen je pet bodova, ali još ima jako puno jedrenja do kraja. Fantela je također bio dobar u prvom plovu dana. Drugi i treći plov je završio na 15. i 22. mjestu, a posljednji plov nije ni startao zbog problema s jedrom.

Kvalifikacije traju do petka, a u subotu su na rasporedu četvrtfinalna, polufinalna i finalna jedrenja. Pobjednik kvalifikacija izravno ulazi u finalnu regatu, dok drugo mjesto vodi direktno u polufinale. Oni koji kvalifikacije završe od trećeg do desetog mjesta ulaze u četvrtfinale. Prvih pet četvrtfinalista napreduju do polufinala. Prva tri u polufinalu pridružuju se pobjedniku kvalifikacija u finalu.

Pobjednik finala Star Sailors League dobiva 40.000 dolara iz nagradnog fonda od 200.000 USD.