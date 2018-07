SRPSKI VATERPOLIST NIJE ZABORAVIO UDARAC KOJI JE DOBIO: ‘Fatović je već ranije provocirao, nisam mislio da je takav’

Još uvijek se nisu smirile tenzije stvorene u polufinalu Europskog prvenstva u Španjolskoj

Filip Filipović, srpski vaterpolist i kapetan srpske reprezentacije, izabran je za najboljeg igrača Europskog prvenstva na kojem je Srbija postala prvak Europe. Srbija je u polufinalu pobijedila Hrvatsku (9:7), a utakmicu je obilježio trenutak kada je Loren Fatović udario Filipovića, što suci nisu vidjeli.

Fatović provocirao

“Hrvatski vaterpolo savez je ozbiljno organiziran savez. U veljači i travnju su u Splitu i Rijeci igrali kvalifikacijski i finalni turnir Kupa Europe i utakmice s nama su predstavljene kao finale nad finalima. Već tada je Fatović provocirao”, rekao je Filipović za agenciju Beta pa se osvrnuo na sukob s hrvatskim vaterpolistom.

Dio sporta

“Znao sam da će doći do nečega, ali da će udariti preko vode… Nažalost, to je sastavni dio našeg sporta, ali takav potez mora biti sankcioniran, ne smije proći nekažnjeno. Vidio je to i sudac. Naš cilj nije bio da se s njima obračunavamo, već da pobijedimo.”