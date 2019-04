SRAMOTA HR SPORTA: Anti Kosteliću bacili u smeće sve što je osvojio; ‘Trebao je isto reagirati i Hrvatski skijaški savez, ovako stoje stvari…’

Osigurajmo adekvatan status i mirovine našim najvećim i najistaknutijim sportskim trenerima!

Proslavljeni hrvatski skijaški trener Ante Kostelić Gips, čovjek koji je svojom vizijom, znanjem, upornošću i predanošću Hrvatskoj i skijaškom svijetu podario Janicu i Ivicu, više nije vrhunski trener prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora.

VELIKA SRAMOTA HRVATSKOG SPORTA: Antu Kostelića ponizili kao nikad prije; ovo je naša surova stvarnost

Sportske novosti pokrenule su inicijativu kojom žele “osigurati adekvatan status i mirovine našim najistaknutijim sportskim trenerima koji su svoju trenersku izvrsnost višestruko potvrdili na najvišoj svjetskoj razini”, a mi smo odlučili kontaktirati HOO i porazgovarati s Nevenom Šavorom, ravnateljem odjela za istraživanje i unapređenje razvojnih programa pri HOO-u.

10 olimpijskih medalja, četiri velika Globusa, 6 pobjeda u Svjetskom kupu

Jer, ako se uzme u obzir 10 olimpijskih medalja, od toga četiri zlata, od osam svjetskih medalja šest zlata i četiri velika Globusa, od toga tri ženska, jedan muški i ukupno 56 pobjeda u Svjetskom skijaškom kupu koje je trenerski potpisao svojim znanjem, ipak je čudno da Ante Kostelić više nije u kategoriji vrhunskih hrvatskih trenera.

Pa zar nije zadužio čitav sport? Pita se javnost. I još, k tome, čovjek podiže kredit da bi nastavio trenirati Samuela i Eliasa Kolegu, odnosno nastaviti njihov projekt, te razvijati nove talente u hrvatskom skijanju jer u matičnom savezu nema dovoljno novca?! Kostelić je kod nove kategorizacije trenera u HOO-u nakon završetka olimpijskog ciklusa svrstavan među one trenere koji sve ono što je on nekoliko puta nisu nikad osvojili…

“Mi imamo razvrstane trener s obzirom na sportski rezultat, to imamo jasno definirano pravilnikom koje je donijelo vijeće Olimpijskog odbora. Ante Kostelić je sve ove godine bio vrhunski trener. Dakle, i u onom posljednjem ciklusu od Sočija do Pjongjanga, znači od jednih ZOI do drugih. Tada je bio kao trener Ivice Kostelića. I dobro, Ivica nije otišao u Pjongjang, sve pet, sve je to OK, to razumijemo, to je sport…

‘Nismo imali temelj u rezultatu daga držimo u tom statusu’

Ali, u novom olimpijskom ciklusu mi nismo imali temelj u rezultatu da gospodina Kostelića držimo u tom statusu. Ako ste vidjeli, u toj kategoriji su treneri koji su osvojili medalju na posljednjim Olimpijskim igrama”, objašnjava nam Neven Šavor i nastavlja:

“To je jedini razlog zašto on nije više u toj kategoriji. Nema tu nikakve zlobe, nikakve budalaštine, da se tako izrazim. Čitam ‘to je Hrvatska, to je sramota hrvatskog sporta’. Ja sam s predsjednikom Matešom prvi unutar HOO-a smo pokrenuli tu inicijativu da ti treneri koji su super zaslužni i koji imaju vrhunske kvalitete, dakle tu spada i Ratko Rudić i Gips i cijela plejada naših trenera, moj veliki prijatelj Nikola Bralić, to su sve ljudi koji su zaslužili trajnu nadoknadu od države. Naravno da su i ti ljudi i u tom smislu mi zajednički to guramo prema vladi. To bi se trebalo riješiti na taj način, a ne na ovaj.

‘Pokrenuli smo incijativu’

I mi smo limitirani sredstvima, apsolutno smo podcijenjeni u odnosu na neke ostale djelatnosti. Ovo je egzaktno. Ti ljudi su najbolji na svijetu, ti ljudi su najbolji u Europi, ti ljudi su Olimpijski pobjednici i samim time se mi kao sport, svi zajedno, moramo boriti za veća sredstva.

Mi jednostavno nemamo novaca, a pobjeđujemo Saveze i zemlje s 50 puta većim budžetom u raznim sportovima. Smatramo da naše velikane trebaju nagraditi na neki drugi način. Naša javnost uglavnom percipira sport kroz nogomet, rukomet, vaterpolo, košarku itd… Ali, to nisu jedini sportovi. Poslije određene dobi imaju trajnu nadoknadu koju su zaslužili svojim radom, a prije svega svojim znanjem. Pa, oni su u rangu doktora znanosti”, govori nam Neven Šavor kojem smo rekli kako, unatoč svemu, je sramota da on podiže kredit da bi nastavio projekt braće Kolega…

‘Pa mi onda stalno negdje žmirimo’

“Pa mi onda stalno negdje žmirimo. Stav je da je tu trebao isto reagirati i hrvatski skijaški Savez, koji je po zakonu dužan skrbiti o svojim istaknutim vrijednostima i najviše tijelo u Hrvatskoj za skijaški sport, i s druge strane, HOO uz Antu Kostelića još podupire dva hrvatska skijaška trenera koji rade s reprezentacijom i u cijelom tom sustavu.

Dakle, radi se o Jurici Capaku i Mladenu Bezjaku. Nije tu samo Ante, Tako da smo mi tu vrlo korektno postupili prema skijaškom savezu i sporu kao takvom. Uz to, imaju i novac koji je predviđen za pripreme natjecanja, vitaminizaciju zdravstvenu skrb za sportaša itd… HOO, a mislim da to možete pitati i skijaški savez, da imamo vrlo jedan rekao bi fer i korektan sportski odnos. Naravno da smo mi sve te stvari i iskomunicirali.

Ante je profesor dokrot znanosti što se tiče skijanja, međutim on trenutno radi u statusu u kojem ne ostvaruje vrhusne rezultate. Status trenera je u ovoj priči vezan za status sportaša. S obzirom da su Ivica i Janica poslije svoje velike karijere morali stati skijati, Ante je nastavio raditi s mlađom generacijom koja ipak nije dostigla te vrhunske rezultate. Ali, uz čitavu ovu potporu koju imaju i od HOO-a i od Hrvatskog skijaškog saveza i od Zagrebačkog skijaškog saveza, ima naznaka da bi se mogli pretvoriti u svojevsrne šampione kao što su bili Ivica i Janica, ali do tog trenutka postoji put i stepenice. Onda to ne bi bilo fer u odnosu na druge sportaše i trenere”, ističe Neven Šavor i zaključuje:

‘Inicijativa je, naša inicijativa iz HOO-a, je ključ čitave priče’

Mi objedinjavamo blizu 90 sportova i sad to sve treba iskordinirati. Svaki o tih sportova ima svoju tehnologiju postizanja dobrih rezultata, treba sve to objedniti, treba t sve pohvatati. Ali, trudimo se. Inicijativa je, naša inicijativa, je ključ čitave priče. Tim vrhunskim trenerima poput Rudića i Gipsa, što sam već spominjao, samo da im se riješi trajne nadoknade i onda više ne bi bilo nikakvih pitanja ni problema”.

Kontaktirali smo i Hrvatski skijaški savez i direktora alpskih reprezentacija i alpskog ski pool-a Vedrana Pavleka, kako bi mu postavili nekoliko pitanja, između ostalog i o tome zašto hrvatski skijaški Savez nije reagirao na incijativu i više se založio za Antu Kostelića?

Nakon dva dana odgovorio nam je na mail, zahvalio se na interesu, ali bio je na operaciji koljena pa se nije htio umarati. Razumljivo i legitimno. Ponovno smo kontaktirali Savez kako bi nas spojili s nekim drugim da nam da barem izjavu o temi, ali rekli su nam kako nam ne mogu pomoći, jer na takva pitanja odgovara jedino Vedran Pavlek, te kako oni bez njega jednostavno ne smiju.