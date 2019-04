SPORTSKI POVRATAK ZA ANALE: Bio je izgubljen u kolopletu iskušenja i loših odluka, 1199. na svijetu i jedva je hodao. A onda…

Prestanak dominacije i silazak s prijestolja poklopili su se s raspadom njegova braka, do kojeg je došlo kad je njegova danas bivša supruga doznala za preljubničke afere

Osvajanjem svog petog “zelenog sakoa” na Augusta Mastersu i ukupno 15. ‘major’ naslova u karijeri, 43-godišnji američki golfer Tiger Woods zaokružio je priču o jednom od najvećih sportskih povrataka u bližoj povijesti, kojim je oduševio ne samo svoje poklonike, već i brojne konkurente koje je pobijedio na putu do velikog i neočekivanog trijumfa.

Nakon gotovo 11 godina, prvi put od US Opena 2008. godine, najpoznatiji golfer današnjice i jedna od najvećih sportskih ikona uopće, vratio se u krug velikih pobjednika, nakon što je godinama bio izgubljen u kolopletu iskušenja, loših životnih odluka, nesretnih okolnosti i brojnih zdravstvenih problema.

Poseban trenutak

“Ovo je vrlo poseban trenutak u povijesti golfa, Mastersa i za Tigera osobno”, izjavio je 61-godišnji Nijemac Bernhard Langer, dvostruki pobjednik turnira u Augusti, koji je okupio skupinu bivših pobjednika Mastersa u kojoj su bili Amerikanci Bubba Watson i Zach Johnson te Australac Adam Scott, te s njima odgledao završnicu turnira i organizirao odbor za doček u “zelenim sakoima”.

Još prije dvije godine ni sam Tiger Woods nije vjerovao da je ovakav scenarij moguć. U travnju 2017. prošao je operaciju leđa, zahvat spinalne fuzije, nakon koje je prošao višemjesečnu rehabilitaciju s neizvjesnim ishodom.

‘Bio sam gotov’

“Bio sam gotov. Jedva sam hodao. Nisam mogao sjediti. Nisam mogao ležati. Nisam mogao gotovo ništa. Nisam razmišljao o golfu čak ni u dalekoj budućnosti. Znao sam da ću ostati u sportu, ali nisam mogao pretpostaviti da ću igrati. Nisam to mogao činiti ni u svom dvorištu sa sinom Charliejem”, prisjetio se Woods jednog od najtežih životnih razdoblja u karijeri u kojem je dno dotaknuo kad je uhićen zbog vožnje pod utjecajem.

Na kraju 2017. godine Woods je bio 1199. golfer na svjetskoj ljestvici i nitko nije vjerovao da će ga ponovno vidjeti s pobjedničkim trofejem u rukama.

“Srećom, obavio sam tu operaciju koja mi je dala priliku za normalan život. No, odjednom sam shvatio da ponovno mogu mahati palicom.”

Krenuo i stao

To je bio početak puta. Već u drugoj polovici 2018. Woods počeo pokazivati naznake povratka u formu, osvojivši druga mjesta na British Openu i PGA Championshipu, a a kulminirao osvojanjem turnira na kojem je prvi put trijumfirao 1997. kao 21-godišnjak pomevši konkurente, najbližeg je nadmašio za čak 12 udaraca. Uslijedile su godine Woodsove nadmoći. Najveće turnire svijeta osvajao je takvom lakoćom da su mu prognozirali kako će do kraja karijere sigurno prestići legendarnog Jacka Nicklausa koji je na vrhu ljestvice sa 18 ‘major’ trofeja. Woods je svoj 14. osvojio na US Openu 2008. godine i tu je stao.

Prestanak dominacije i silazak s prijestolja najboljeg golfera poklopili su se s raspadom njegova braka, do kojeg je došlo kad je njegova danas bivša supruga Elin Nordegren doznala za preljubničke afere s drugim ženama. Brak iz kojeg ima 11-godišnju kći Sam i 10-godišnjeg sina Charlieja okončan je razvodom 2010. godine.

Woodsova djeca nisu imala prilike uživo vidjeti oca u akciji u njegovim danima slave, ali su u brojnim dostupnim snimkama mogli vidjeti kako je izgledala “Tiger-mania”. U nedjelju su se uživo mogli uvjeriti koliko glasni mogu biti navijači uz golf teren, kad je na njemu njihov otac u pobjedničkom elementu.

Nezamislivi scenarij

“Do sada su samo znali da mi je golf donio puno boli”, rekao je Tiger o svojoj djeci koja su ga čekala i pala mu u zagrljaj nakon velike pobjede, što su učinile i njegova majka Kultida te sadašnja partnerica Erica Herman.

“Ovaj turnir, ovo što se dogodilo znači toliko puno meni i mojoj obitelji. To što su svi oni bili ovdje nešto je što nikada neću zaboraviti.”

Sportski svijet svakako neće zaboraviti način na koji je stigao do tog, još prije dvije godine nezamislivog scenarija sa sretnim završetkom. Kako bi postao golfer s rekordnim razmakom između dva naslova na Mastersu, jer je na peti trijumf čekao punih 14 godina, Tiger Woods je prvi put u karijeri uspio pobijediti na ‘major’ turniru, a da nije bio u vodstvu nakon tri dana. Štoviše, nije bio u vodstvu sve do tri rupe prije kraja.

“Bilo je toliko scenarija za tih posljednjih devet rupa. Bilo je toliko kandidata za pobjedu. Ljestvica je bila prepuna, svi su bili zgusnuti i svi su dobro igrali. Nije moglo biti dramatičnije. Sad mi je jasno zašto sam počeo gubiti kosu. Ovo je teško”, izjavio je golfer koji je pobjedom stigao na šesto mjesto aktualne ljestvice najboljih golfera, na kojoj je mogao biti i bolje plasiran da je na prošlogodišnja posljednja dva ‘majora’, British Openu i PGA Championshipu, bolje odigrao završnicu. No, pobjednicima su postali Talijan Francesco Molinari i Amerikanac Brooks Koepka.

Napad na Nicklausa?

Obojica su bila u igri za svoj prvi naslov na Mastersu, ali su obojica na kraju morali gledati slavljenički poklič velikog povratnika u pobjedničko društvo.

Osim najbližih konkurenata, Woodsova pobjeda je rastužila i američke kladionice, koje su pretrpjele gubitke zbog njegovog trijumfa. “William Hill” je prijavio rekordnu isplatu na američkom tlu, kad je u pitanju oklada na golf. Sretnik koji je u Las Vegasu prošlog utorka uložio 85.000 dolara na Woodsovu pobjedu zaradit će 1,19 milijuna.

Trijumf Tigera Woodsa u Augusti i način na koji je do njega stigao otvara prostor za razmišljanje hoće li Jack Nicklaus ostati netaknut na vrhu ljestvice igrača s najviše trofeja s ‘major’ turnira. Već za mjesec dana na rasporedu je PGA Championship, u lipnju je na rasporedu US Open, a u srpnju British Open.

Spomenuti Jack Nicklaus je svoj posljednji, 18. ‘major’ osvojio 1986. godine u Augusti, 24 godine nakon što je osvojio prvi na US Openu. Tiger Woods je 22 godine poslije prvog Mastersa u nedjelju na istom mjestu osvojio svoj 15. ‘major’. Posljednji ili ne? Već za mjesec dana bi mogli dobiti odgovor na to pitanje.