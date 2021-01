SNJEŽNA KRALJICA U JEKU PANDEMIJE I STRAŠNIH POTRESA: Evo gdje možete gledati zagrebački skijaški spektakl

Na Sljemenu bez publike i u nikad turobnijim uvjetima danas od 12:30 starta Snježna kraljica. Hrvatska je trebala imati tri predstavnice – Andreu Komšić, Leonu Popović i mladu Zrinku Ljutić.

No Hrvatski skijaški savez objavio je da je Andrea Komšić zaražena koronavirusom te ne može nastupiti. Popović će startati s rednim brojem 45, dok Ljutić starta 65.

Očekivanja nisu prevelika, ulazak u drugu vožnju već bi bio uspjeh za naše skijašice, no na domaćoj je stazi za Hrvatice sve moguće. Već deset godina Hrvatice nisu uzimale bodove na Sljemenu, a najbolji rezultat u povijesti ostvarila je 2007. godine Ana Jelušić. Godinu ranije Janica Kostelić osvojila je treće mjesto.

Our Sljeme slope readily awaits the world's top women skiers, who will race today on #SQT 🗻

See you at 12:30, when the first run starts. Tune in on HRT2 to support your favourites! ⛷️ #LoveSQT #FISalpine pic.twitter.com/g3kVnGxF4a

— CroSki & SQT (@Cro_Ski) January 3, 2021