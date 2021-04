U Hrvatskoj je u protekla četiri dana boravilo više od 200 stranih novinara i snimatelja, što je najveći broj svjetskih medija koji je uživo prisutan na nekoj sportskoj manifestaciji u Hrvatskoj. Novinari koji su došli u Zagreb stigli su iz niza zemalja, među kojima su i Slovenija, Belgija, Francuska, Italija, Austrija, Njemačka…

Hrvatska je bila sjajan domaćin najboljim reli posadama svijeta. Najpoznatiji reli vozači današnjice u protekla tri dana na Croatia Rallyju skupljali su bodove za Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC). Hrvatska etapa vozila se po 300 kilometara brzinskih ispita na lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba.

Jona Siebel, generalni direktor WRC-a izjavio je kako su sudionici natjecanja oduševljeni Hrvatskom i organizacijom natjecanja. „Veliki entuzijazam organizatora nije mogao proći neprimijećeno, staze su bile lijepe i izazovne vozačima te je iza nas jedan sjajan event“, poručio je Siebel.

Najveća utrka u hrvatskoj povijesti, prijenos u 150 zemalja svijeta

Croatia Rally najveća je utrka ikada održana u Hrvatskoj te jedna od najvećih sportskih manifestacija u hrvatskoj povijesti. U Zagrebu je boravilo 1.200 sudionika natjecanja – vozača i pratećeg osoblja, a događaj je online i uživo pratilo oko 1.500 novinara i snimateljskih ekipa. WRC se iz Hrvatske prenosio live u više od 150 zemalja širom svijeta, a utrke WRC-a godišnje gleda preko 800 milijuna ljudi.

Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja zahvalio je brojnom timu i volonterima na predanom radu i organizaciji koja je na ponos Hrvatskoj. „Pokazali smo koliko volimo rally, kako dobri domaćini znamo biti i koliko potencijala ova manifestacija ima za Hrvatsku. Došli su nam novinari sa svih najvažnijih emitivnih tržišta Hrvatske, a slika naših prirodnih ljepota obišla je doslovno cijeli svijet. Kako bi dodatno promovirali Hrvatsku najbolji vozači dobili su posebne pehare koje je izradio istaknuti hrvatski kipar mlađe generacije, Mate Turić sa simbolima na glagoljici“, poručio je Šaškin.

Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac oduševljena je slikama Hrvatske koje obilaze svijet. „ Jako smo ponosni na iznimnu organizaciju najvećeg natjecanja u automobilizmu koje se održalo u Hrvatskoj. Poslana je predivna slika naše domovine kao turističkog i sportskog bisera. Ovakva natjecanja donose dodatnu vrijednost hrvatskom turizmu i sportu te su poticaj za daljnji razvoj sporta po kojem smo toliko poznati. Ministarstvo turizma i sporta prepoznaje važnost ovakvih manifestacija te je ovaj događaj sufinanciran zajedno s još 15 velikih sportskih natjecanja. Vjerujem da će i FIA prepoznati kvalitetu naše organizacije te da ćemo i 2022. u Hrvatskoj gledati najbolje relijaše svijeta“, poručila je Brnjac.

U Hrvatskoj je u protekla četiri dana boravilo više od 200 stranih novinara i snimatelja, što je najveći broj svjetskih medija koji je uživo prisutan na nekoj sportskoj manifestaciji u Hrvatskoj. Novinari koji su došli u Zagreb stigli su iz niza zemalja, među kojima su i Slovenija, Belgija, Francuska, Italija, Austrija, Njemačka, Velika Britanija, Rusija, Mađarska, Brazil, Bugarska, Španjolska, Češka, Irska, Poljska, Australija, Bugarska, Japan, Argentina, Švedska, Portugal, Estonija, Nizozemska, Belgija, Finska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Cipa, Kina i druge. Slike i njihove reportaže iz Hrvatske otišle su na sve kontinente svijeta.

Među novinarima u Zagrebu bio je i Markus Stier, iz njemačkog Sportauta, koji godinama prati rally i WRC. “Bio sam jako iznenađen lakoćom dolaska do Hrvatske. Išao sam autom iz Njemačke i kako sam morao proći tri granice nisam znao što očekivati, no prošao sam jako jednostavno, bez ikakvih problema. Na granici sam pokazao negativan PCR test i dokumente i oni su rekli – dobrodošli. Nije bilo nikakvih problema, na granici je sve prošlo opušteno i profesionalno“, kazao je Stier. Na pitanje kakvi su dojmovi utrke u Hrvatskoj, Stier je dodao: “Jako, jako pozitivni. Da budem iskren, prije relija bile su neke glasine da staze nisu ništa posebno i da su pomalo dosadne, no ono što sam vidio je spektakularno. Staze su bile jako izazovne i zanimljive, organizatori su pripremili vrlo različite brzinske ispite i zaista sam uživao“, kazao je Stier.

Njegov kolega Ahim Mortl, novinar austrijskog portala Racecom.at i bivši vozač rallyja kazao je kako je uživao u prirodnim ljepotama Žumberka te da se želi vratiti u privatnom, turističkom aranžmanu. “Želim uzeti bicikl i proći sve te staze i ovdje provesti godišnji odmor, siguran sam da ću reći svojim prijateljima i kolegama da dođu sa mnom“, zaključio je Mortl.