SJAJNA UTRKA MJEŠOVITE ŠTAFETE U PJONGČANGU: Fantastični Fourcade osvojio već treće zlato

Francuska mješovita štafeta u sastavu Marie Dorin Habert, Anais Bescond, Simon Desthieux i Martin Fourcade osvojila je naslov olimpijskih pobjednika u biatlonu na ZOI u Pjongčangu, oni su u zanimljivoj utrci ciljem prošli sa 20.9 sekundi prednosti u odnosu na srebrnu reprezentaciju Norveške (Marte Olsbu, Tiril Eckhoff, Johannes Thingnes Boe, Emil Hegle Svendsen), odnosno 26.9 sekundi u odnosu na brončanu reprezentaciju Italije (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer, Dominik Windisch).

Francuska je do zlata stigla prvenstveno zahvaljujući odličnom pucanju, čak troje članova štafete, Dorin Habert, Desthieux i Fourcade, pogodilo je sve mete iz prvog pokušaja, dok je Bescond usprkos četiri promašaja uspjela izbjeći kazneni krug od 150 metara.

Fantastični Fourcade

Martin Fourcade (29) tako je postao prvi sportaš s tri zlata sa ZOI u Pjongčangu, ranije je osvojio pojedinačna zlata u dohvatnoj utrci i u utrci sa skupnim startom, a ovaj sjajni sportaš bio je i najzaslužniji za pobjedu svoje momčadi jer je kao posljednji član svoje reprezentacije štafetu preuzeo na trećoj poziciji sa 32.6 sekunde zaostatka za vodećom Njemačkom da bi ciljem prošao sa 20.9 sekundi ispred najbližeg pratitelja. U svojoj bogatoj kolekciji Fourcade sada ima sedam olimpijskih odličja, pet zlata i dva srebra.



Nakon što su obje biatlonke odradile svoje izmjene od po šest kilometara u sigurnom je vodstvu bila reprezentacija Njemačke kojoj su Vanessa Hinz i Laura Dahlmeier brzim trčanjem i preciznim pucanjem osigurale pola minute prednosti ispred druge Italije te gotovo 50 sekundi prednosti u odnosu na tada četvrtu Francusku, dok je Norveška, za koju je Tiril Eckhoff promašila čak šest meta te morala trčati kazneni krug bila tek 10. sa 1:23 minute zaostatka za Njemačkom.

Peiffer tragirač

I treći član njemačke štafete Erik Lesser odlično je odradio svoj dio posla te je svom posljednjem članu reprezentacije Arndu Peifferu osigurao 32 sekunde prednosti ispred Italije, Francuske i Norveške uoči završnih 7.5 kilometara.

No, dok su prvih troje članova njemačke štafete zajedno imali tek dva promašaja, Peiffer, inače zlatni iz utrke na 10km, je već na prvom pucanju u ležećem stavu imao dva promašaja, pa ga je Fourcade uspio dostići i prestići i prije dolaska na posljednje pucanje iz stojećeg stava. Tada je Peiffer promašio još četiri puta i zato morao trčati dodatnih 150 metara što su iskoristili Emil Hegle Svendsen i Dominik Windisch koji su također pretekli nesretnog Nijemca.

Ipak, nositelji srebrnog i brončanog odličja nisu bili poznati sve do same završnice, a u njoj je Svendsen uvjerljivo odveo Norvešku do srebra, dok je Windisch za tri desetinke pobijedio Peiffera koji se tako prometnuo u “tragičara” utrke.

Ovo je drugi put da se mješovita štafeta našla na programu ZOI, prije četiri godine u Sočiju zlatna je bila Norveška ispred Češke i Italije.