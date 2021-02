Američka skijašica Mikaela Shiffrin (25) okitila se naslovom svjetske prvakinje u alpskoj kombinaciji u talijanskoj Cortini d’Ampezzo.

Shiffrin je superveleslalom odskijala kao treća, a u jednoj vožnji slaloma bila je uvjerljivo najbolja.

Za Shiffrin je ovo šesto svjetsko zlato, a ispred nje su samo Nijemica Christl Cranz sa 12 zlata, te Francuskinja Marielle Goitschel i Šveđanka Anja Paerson sa po šest naslova. Shiffrin je u Cortini već osvojila broncu u super-G utrci, pa sada ima ukupno devet svjetskih medalja – šest zlatnih, jednu srebrnu i dvije brončane.

No. 9 ✔️@MikaelaShiffrin becomes the most decorated American in Alpine World Ski Championships history with a GOLD medal win in the alpine combined — and there's still more racing to come at #Cortina2021. pic.twitter.com/RzFvyy9Drh

— Team USA (@TeamUSA) February 15, 2021