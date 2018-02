SANDRO SUKNO SE NE PREPUŠTA PESIMIZMU: ‘Čekat ću koliko treba i ako se to dogodi bit ću najsretniji na svijetu’

Najbolji svjetski vaterpolist ne gubi nadu u povratak

U listopadu prošle godine najbolji svjetski vaterpolist Sandro Sukno obavio je u Milanu pregled na kojem mu je dijagnosticiran srčani problem i sugeriran dvomjesečni prekid sportskih aktivnosti. Dvomjesečna pauza je po svom isteku preoblikovana u kraj sezone i hrvatski vaterpolist trenutačno je na prisilnom odmoru i pod terapijom te čeka odluku koja će reći je li završio tek sezone ili možda i karijeru.

Sukno potvrđuje da proživljava teške dane, ali i da ne gubi nadu.

Nije lako

“Svakog dana budim se da bih otišao na bazen, a sada nemam tih obveza. Naravno da mi fali sve to i nije lako, moram priznati. No treba biti realan i strpljiv. Dok god postoji mogućnost, borit ću se i čekati na povratak u bazen”, prenosi Slobodna Dalmacija njegove riječi uz priznanje da se nada da se ovo neće pretvoriti u njegov oproštaj od bazena.



Nada se povratku

“Svi me zovu i pitaju kako sam. Ni najveći suparnici nisu zločesti da mi govore da me ne bi voljeli vidjeti u bazenu. Sve je u sportskom duhu. Žele da se vratim, a ja najviše. Navikao sam svako jutro ići na bazen, otkad znam za sebe. Sad to više nemam i promijenio mi se život. Srećom, obitelj je uz mene. To mi je najvažnije. Imam i malu bebu, što mi je velika zanimacija, pa malo i zaboravim na vaterpolo”, dodaje, ipak, uz ovaj zaključak:

“Nadam se povratku. Čekat ću koliko god treba, samo da opet zaigram vaterpolo. Bit ću najsretniji ako se to dogodi.”